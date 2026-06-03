Anna Kendrick dirigirá la adaptación de “The Seven Husbands of Evelyn Hugo”

Esta semana se ha confirmado que Netflix llevará a cabo la adaptación cinematográfica de la novela “The Seven Husbands of Evelyn Hugo”, publicada en el 2017 y escrita por Taylor Jenkins Reid.

Ahora, se ha confirmado que esta película será dirigida por la actriz y cantante de 40 años Anna Kendrick. Hay que recordar que su debut como directora lo hizo a través de la misma plataforma con “Woman of the Hour”.

El éxito que ha tenido “The Seven Husbands of Evelyn Hugo” hizo que muchas productoras se interesaran en la adaptación. Antes de que Netflix se quedara con el proyecto, hubo planes de convertirla en una serie junto con Freeform, plataforma de Apple.

Por ahora, el único anuncio que ha hecho Netflix es que Kendrick se encargará de la dirección, pero aún no se ha informado quiénes serán los protagonistas de la historia. En redes sociales, las fanáticas de la serie hacen apuestas sobre las actrices que deberían ser escogidas para cada personaje.

Algunos de los nombres que se han leído en redes sociales son el de Ana de Armas y el de Eiza González. Según “The Hollywood Reporter”, las dos actrices han dicho en entrevistas pasadas que sí estarían interesadas en participar en una adaptación de la novela.

“The Seven Husbands of Evelyn Hugo”, libro escrito por Taylor Jenkins Reid y que ha logrado vender más de 24 millones de ejemplares, narra la historia de una estrella de Hollywood que está escribiendo sus memorias junto con una periodista. Mientras se crean estas memorias, la estrella recuerda su carrera desde el inicio y también habla sobre sus siete matrimonios.

Esto quiere decir que la historia presenta a un mismo personaje en diferentes etapas de su vida, por lo que el casting deberá elegir a actrices de diferentes edades para interpretar a una misma protagonista.

Por ahora, la directora no ha dado detalles sobre cómo enfrentará esta adaptación y cuáles son sus planes. Tampoco se han dado detalles sobre los tiempos, ni cuándo se comenzará el rodaje o cuándo planea Netflix estrenarla.

En las últimas semanas se han hecho varios anuncios sobre adaptaciones de libros a series y películas.

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