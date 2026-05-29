Mika Abdalla y Stephen Kalyn protagonizarán la segunda temporada de “Off Campus”

Este jueves, Amazon Prime Video ha aprovechado el buen recibimiento que ha tenido “Off Campus” para anunciar que la serie tendrá una segunda temporada con Mika Abdalla y Stephen Kalyn como protagonistas. La continuación de la serie era de esperar, lo que aún era incierto era la próxima pareja a la que le dedicarían la temporada.

Hay que recordar que “Off Campus” es una serie basada en las novelas de Elle Kennedy. La escritora estadounidense publicó cinco libros que son parte de una misma saga, pero cada uno está dedicado a una pareja del mismo grupo de amigos.

La primera temporada, la cual se ha convertido en la tercera serie debut más vista de Amazon Prime Video, se basó en la primera novela de la saga, titulada “The Deal”, en la que se cuenta la historia de Hannah y Garrett, personajes interpretados por Ella Bright y Belmont Cameli.

Ahora, Prime Video ha hecho público que la segunda temporada será la adaptación de la novela “The Score”, que fue el tercer libro de la saga que publicó la escritora. En esta novela se cuenta la historia de amor entre Allie y Dean, personajes interpretados por Mika Abdalla y Stephen Kalyn.

El anuncio lo hicieron a través de un video en el que se ve a los dos nuevos protagonistas reunirse con los protagonistas de la primera temporada. El video ha causado muy buenos comentarios de parte de las fanáticas de la serie y de aquellas que también han leído las novelas.

En un comunicado difundido a los medios, Louisa Levy, creadora de la serie, dijo: “Estamos muy emocionados de continuar la historia de Allie y Dean como nuestro romance principal de la segunda temporada, después de haber dado inicio a su historia en la primera. Pero si se enamoraron de Hannah y Garrett, no se preocupen: seguirán siendo una parte fundamental de nuestro sólido elenco. Estamos deseando contar el siguiente capítulo de la historia de todos”.

Esta confirmación sobre la segunda temporada se hizo un día después de que se informara que Abdalla y Kalyn también han trabajado juntos en otro proyecto: una serie de audio producida por Quinn Originals que se titula “Rent Free”.

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