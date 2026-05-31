A24 marca un récord con el estreno de “Backrooms”

Este fin de semana, “Backrooms” se ha convertido en la película que lidera la lista de películas más taquilleras. Esta adaptación, distribuida por A24, se estrenó el viernes y, además de liderar la lista, también se dirige a convertirse en el mejor estreno en la historia de la distribuidora.

La película, dirigida por Kane Parsons, recaudó $38 millones de dólares el viernes. Lo que se espera es que, al cerrar el fin de semana, tenga una recaudación total de entre $80 millones de dólares y $90 millones de dólares.

“Backrooms” es una adaptación de una serie de cortometrajes en YouTube que se centra en un arquitecto fracasado que se enfrenta a habitaciones interminables en una tienda de muebles. La serie de YouTube también fue dirigida por Parsons.

Esta es una película de terror y ciencia ficción dirigida por un creador que comenzó en YouTube, ha llamado la atención porque logró superar este fin de semana a “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, que se estrenó el fin de semana pasado.

En la lista de películas más taquilleras, sigue estando “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, “Michael” y “The Devil Wears Prada 2”.

A la lista también se le unió “The Breadwinner”, una película que se estrenó este fin de semana, pero no logró tener éxito y se posicionó en el quinto lugar con lo que va de recaudación antes de que termine el domingo.

“The Breadwinner” es la ópera prima del comediante Nate Bargatze, quien en 2024 logró tener el show de stand up más taquillero del año. El comediante también protagoniza esta historia junto con Mandy Moore.

Bargatze y Moore interpretan a una pareja que se ve obligada a cambiar los papeles. Ella logra posicionar su negocio en Shark Tank y tiene que enfocarse en él, mientras que él debe hacerse cargo de la casa y de sus tres hijos.

Aunque no le fue bien en taquilla este fin de semana, “The Hollywood Reporter” asegura que la productora de la película aspira a que los comentarios del público logren que más personas asistan al cine.

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