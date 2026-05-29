La nueva película de Florence Pugh será producida por Paramount

Hace semanas, se confirmó que Florence Pugh fue la elegida para protagonizar la adaptación cinematográfica de “The Midnight Library”, la novela escrita por Matt Haig y publicada en 2020.

Tras ese anuncio, varias casas productoras estuvieron negociando para adquirir los derechos del proyecto y finalmente salió como ganadora Paramount Pictures. El acuerdo se habría cerrado por $36 millones de dólares.

Según información compartida por “Deadline”, Paramount estuvo en disputa por la película junto con Focus y Sony. Este logro se suma a la ya popular y criticada compra que harán de Warner Bros..

Ahora, Paramount se encargará de los derechos de la película en Norteamérica y algunos otros países, aunque StudioCanal seguirá siendo el dueño de los derechos en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Benelux, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Aunque se ha anunciado que Paramount ganó la batalla, aún está en conversaciones con StudioCanal para definir los países de los que se encargará cada uno.

Los medios de comunicación especializados en cine destacan que este fue el mayor acuerdo que se hizo durante el Festival de Cannes. Detrás de la adaptación de “The Midnight Library” está la compra por $30 millones de dólares que Clockwork de Warner hizo por “The Brigands Of Rattlecreek”, la cual será protagonizada por Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal y Tang Wei.

“The Midnight Library” será dirigida por Garth Davis, conocido por haber dirigido “Lion” (2016), y el guion está siendo escrito entre Laura Wade y Nick Payne. Aunque no se ha confirmado el elenco completo, sí es oficial que Pugh interpretará a Nora Seed, una mujer a punto de morir que está dentro de una biblioteca experimentando todas las vidas que pudo haber vivido.

Aún no se han compartido planes sobre cuándo comenzará el rodaje y cuándo esperan que la película se estrene en salas de cine.

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