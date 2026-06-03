Corte Suprema permitirá a Alabama usar mapa electoral favorable al Partido Republicano

La Corte Suprema permitió a los legisladores republicanos de Alabama aplicar el mapa de distritos del Congreso diseñado en 2023, una medida que revoca la decisión adoptada la semana pasada por un tribunal inferior, el cual catalogó la distribución geográfica como una muestra de discriminación intencional basada en la raza.

Con esta medida, el estado podrá suprimir uno de los dos distritos que poseían mayoría de población afroamericana, y que estaban representados por el Partido Demócrata, informó ABC News.

La mayoría conservadora de la corte emitió una opinión sin firma el martes, donde argumentó que el panel de jueces previo no empleó los criterios establecidos en el fallo del caso Louisiana vs. Callais.

Un manifestante sostiene un cartel frente al Capitolio estatal de Alabama en Montgomery, Alabama, el pasado 7 de mayo. (Foto: Kim Chandler/ AP)

La Corte Suprema concluyó que el tribunal inferior erró al suspender el mapa de 2023, debido a que los ciudadanos que impugnaban la medida no presentaron una propuesta geográfica alternativa que mantuviera las condiciones políticas requeridas.

Postura de la gobernadora de Alabama

Entretanto, la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, ratificó que las elecciones primarias especiales se efectuarán el próximo 11 de agosto con el nuevo diseño territorial.

“La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó lo que he dicho desde el principio: que Alabama conoce mejor que nadie nuestro estado, nuestra gente y nuestros distritos. La decisión de hoy es una victoria para el pueblo de Alabama y para nuestras elecciones”, manifestó.

La implementación del mapa implica la modificación de los registros de votación de cientos de miles de ciudadanos en la entidad.

Oposición de juezas y organizaciones civiles

En una opinión contraria, la jueza Sonia Sotomayor, respaldada por las magistradas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, cuestionó el dictamen bajo el argumento de que genera inestabilidad institucional.

“Así como Alabama redobló su apuesta por la discriminación racial, hoy el Tribunal redobla su apuesta por el caos. Dado que opto por defender el estado de derecho y el derecho de todos los habitantes de Alabama a participar en igualdad de condiciones en la democracia, disiento respetuosamente”; señalaron.

Por su parte, Kristen Clarke, asesora legal general de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), rechazó la sentencia.

“«”La Corte Suprema sigue sembrando el caos en nuestro proceso democrático y, con esta última medida, autoriza a Alabama a utilizar un mapa electoral que ya había sido declarado intencionalmente discriminatorio. Esta Corte está privando a los votantes negros de poder y voz a una velocidad que avergonzaría a los juristas de la era de Jim Crow. Nuestro mensaje a las comunidades sigue siendo el mismo: la mejor manera de expresar disconformidad es acudiendo a las urnas en estas elecciones”, agregó.

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