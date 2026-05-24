Policía brasileña incautó al menos 200,000 cromos falsos del álbum del Mundial 2026

La Policía Civil de Río de Janeiro asestó un importante golpe contra la piratería al incautar un masivo cargamento que contenía 200,000 cromos falsificados del álbum oficial del Mundial de fútbol de 2026.

En el mismo operativo, los agentes decomisaron cientos de camisetas réplica de la selección brasileña que también eran comercializadas de forma ilegal, según informaron fuentes oficiales este viernes.

La interceptación del material se produjo en la localidad de Nova Iguaçu, ubicada en la región metropolitana de Río de Janeiro. Efectivos de la Comisaría de Represión a los Crímenes contra la Propiedad Intelectual detuvieron un autobús de pasajeros y hallaron el lote oculto en el compartimiento de carga.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la inteligencia policial, el cargamento provenía del estado de São Paulo y tenía como destino final los circuitos de distribución ilegal de la capital carioca.

El hallazgo evidencia el nivel de organización de las redes delictivas ante la auténtica fiebre coleccionista que se vive en Brasil a solo semanas del puntapié inicial de la cita mundialista en Norteamérica. Previendo este escenario, la editorial Panini, dueña de los derechos exclusivos, ya había emitido alertas a principios de mayo advirtiendo sobre la proliferación de ofertas fraudulentas en internet con precios sospechosamente bajos en comparación con las tarifas oficiales de los puntos autorizados.

El comisario a cargo del procedimiento, Victo Tutman, detalló que el material retenido será analizado en laboratorios forenses antes de su destrucción total para intentar rastrear los centros de confección e identificar a los cabecillas de la red.

Asimismo, Tutman exhortó a los aficionados a estar alerta, señalando que las barajitas piratas son fácilmente reconocibles por la baja resolución de las imágenes, la falta de brillo y la mala calidad del papel.

El oficial advirtió que los falsificadores no solo venden por canales digitales, sino que han comenzado a mezclar sobres clonados dentro de lotes originales en algunos quioscos informales para engañar a los compradores.

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