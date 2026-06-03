Dos rehenes son liberados en enfrentamiento tras una amenaza de bomba en banco de California

Un despliegue policial se mantiene activo en el centro de Bakersfield, California, tras reportarse una presunta amenaza de bomba, y el posterior atrincheramiento de un hombre armado dentro de una sucursal bancaria de Chase, con dos liberaciones hasta ahora reportadas.

El incidente inició aproximadamente a la 1:00 p.m. del martes en la sede bancaria, ubicada en el cruce de Chester Avenue y la calle 17. Las agencias de seguridad locales y federales coordinan las acciones en el perímetro afectado, informó ABC News.

Tras varias horas de mediación telefónica a cargo de los especialistas en manejo de crisis, el Departamento de Policía de Bakersfield notificó avances en el rescate de los ciudadanos que se encontraban en el interior de la estructura. Poco después de las 9:00 p.m., la institución emitió un reporte oficial:

“Seguimos en el lugar, en el edificio del Chase Bank, y hemos negociado la liberación de un segundo rehén. Hasta el momento no se han reportado heridos”, señaló la policía.

Familiares esperan a una cuadra de un edificio bancario donde un hombre se atrincheró con rehenes, el martes 3 de junio de 2026 en Bakersfield, California. (Foto: Erick Madrid/ AP)

Por su parte, el sargento Eric Celedón detalló que un sujeto de identidad desconocida ingresó a la entidad bancaria y se rehusó a salir. Hasta el momento, el cuerpo policial no ha determinado si el sospechoso posee un artefacto explosivo en su poder.

Despliegue de agencias y evacuación perimetral

Ante la magnitud del evento en una zona de alta circulación comercial, los cuerpos de rescate y protección civil procedieron a desalojar los inmuebles contiguos para garantizar la integridad de los civiles.

El cuerpo de policía local cuenta con el respaldo operativo del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de unidades tácticas procedentes de distintos puntos de California.

“Es una zona muy concurrida. En este lugar tenemos a nuestra disposición todos los recursos posibles: equipo SWAT, equipo antibombas, equipo canino, unidad antigangas, negociadores, equipo de drones; todos los recursos que tenemos para llevar esto a la conclusión más segura están aquí ahora mismo”, apuntó Celedón.

Las autoridades mantienen la restricción de tránsito en el cuadrante, e instan a la población a no acercarse a los alrededores del área comercial mientras se busca solucionar la situación.

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