Emilia Clarke se sincera sobre cómo salió adelante tras sufrir dos hemorragias cerebrales

Emilia Clarke, estrella de “Juego de Tronos”, se sinceró sobre cómo sobrevivió a dos hemorragias cerebrales y cómo se sintió al sentir que había “burlado” la muerte.

La famosa actriz ofreció un discurso durante el evento Power of Women London de Variety. En su intervención, Emilia Clarke habló sobre este importante problema de salud que la afectó de múltiples maneras.

“Durante varios años, sentí que había burlado a la muerte y que venía a buscarme”, dijo. “Realmente sentía que había hecho algo malo y que no debería estar aquí. También pensé que eso había arruinado mi capacidad para actuar, ¡algo con lo que algunas personas podrían estar de acuerdo!”.

En 2019, Emilia Clarke habló por primera vez sobre las dos hemorragias cerebrales que sufrió y posteriormente fundó junto a su madre la organización benéfica SameYou, para ayudar a otras personas que han sobrevivido a hemorragias cerebrales.

“Cuando finalmente compartí mi historia en 2019, la respuesta fue abrumadora. Principalmente jóvenes se pusieron en contacto con nosotras para contarnos sus propias historias. Hoy tenemos decenas de miles de supervivientes en nuestra comunidad que dicen prácticamente lo mismo: el camino hacia la recuperación se siente como caer al vacío sin que nadie te sostenga”, dijo en Power of Women London.

Clarke aseguró que el sistema de salud atraviesa una crisis con respecto a las consecuencias de las lesiones cerebrales. La actriz señaló que en Estados Unidos y Reino Unido al menos 15 millones de personas viven con las consecuencias de un ictus o una hemorragia cerebral. Asimismo, la actriz aseguró que “los sistemas sanitarios aún no tienen una solución clara a esta crisis ni la capacidad para ayudar a quienes lo necesitan”.

La actriz explicó que sufrió la primera hemorragia cerebral a los 22, mientras filmaba la primera temporada de “Game of Thrones”. La segunda hemorragia ocurrió a los 24 años cuando debutó en Broadway. Ella confesó que esto afectó su capacidad de actuar.

“Me gustaría culpar a mi hemorragia cerebral de las malas críticas, pero ocurrió después de que cerramos, temprano”, dijo en su discurso. La actriz dijo que ignoró las consecuencias de su traumatismo, ya que pudo volver al trabajo poco después.

“Ignoré lo que pasaba con mis hormonas, o mejor dicho, con mi falta de ellas, mi fatiga extrema que nadie más que yo, que conocía de veintitantos años sufría. ¿Y mi ansiedad? ¿Acaso no es normal trabajando en nuestra industria obsesionada con la imagen? ¿Romperme una costilla después de filmar una escena de sexo? Bueno, tal vez fue culpa suya. ¿Pero a veces incluso desmayarme después de largas noches de rodaje? ¿El dolor por todo el cuerpo?”, dijo.

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