Brasil aplasta 6-2 a Panamá con un festival de goles con la mira en el Mundial 2026

La selección de Brasil derrotó de forma contundente 6-2 a Panamá en el Estadio Maracaná. El encuentro sirvió como el último compromiso amistoso de la Canarinha antes de emprender su viaje hacia el Mundial 2026. Vinícius Júnior asumió el rol de protagonista en la primera mitad, mientras que la unidad alternativa se encargó de desatar el vendaval en el complemento.

El ambiente previo al silbatazo inicial fue inmejorable. Más de 70,000 espectadores abarrotaron el mítico templo carioc y la respuesta de los futbolistas fue inmediata. En el primer minuto de juego, Casemiro robó un balón en el mediocampo aprovechando que Panamá adelantó su línea de cinco defensores. El esférico llegó a los pies de Vinícius Júnior, quien avanzó a toda velocidad hacia el área y sacó un disparo inapelable que batió al guardameta Orlando Mosquera para decretar el 1-0 tempranero.

Sin embargo, Panamá no se amilanó y disputó los primeros 45 minutos con gran desparpajo, liderada por el extremo José Luis Rodríguez. El premio para los centroamericanos llegó mediante una falta cobrada por Amir Murillo. Su remate pegó en la barrera, rebotó en Matheus Cunha y despistó por completo al arquero Alisson, colocando el sorprendente 1-1 en el marcador.

Cuando el panorama lucía más complejo, Vinícius volvió a aparecer por la banda, eludió a dos rivales y envió un centro preciso al corazón del área para que Casemiro firmara el 2-1 con un certero cabezazo antes del descanso, una anotación que requirió de la validación del VAR debido a que un taco del defensor panameño Córdoba evitó el fuera de juego.

Para la parte complementaria, el director técnico Carlo Ancelotti decidió revolucionar por completo su esquema y modificó a diez jugadores de una sola tacada, manteniendo únicamente en la cancha al defensor Léo Pereira. El ingreso de figuras como Lucas Paquetá, Igor Thiago, Endrick y Rayan inyectó una enorme dosis de frescura y chispa en el frente de ataque.

El joven atacante Rayan aprovechó un grave error de entrega del arquero Mosquera para empujar el balón a las redes y celebrar su primer gol con la selección absoluta. Siete minutos más tarde, Paquetá culminó con éxito una vistosa jugada colectiva para colocar el 4-1 transitorio.

Solo tres minutos después del tanto de Paquetá, el propio Igor Thiago transformó con efectividad una pena máxima que él mismo había provocado dentro del área. La guinda del pastel llegó por cortesía de Danilo Santos, quien firmó la obra de arte de la noche al controlar el esférico con el muslo, eludir con maestría a su marcador y definir con clase ante la salida del portero. Ya con todo resuelto sobre el terreno de juego, el panameño Carlos Harvey decoró el marcador definitivo con un potente remate de larga distancia para sellar el 6-2.

La selección de Brasil continuará con su preparación mundialista el próximo 6 de junio, cuando se enfrente a la selección de Egipto en la ciudad de Cleveland, Estados Unidos. Por su parte, la selección de Panamá regresará a su país para dar vuelta a la página el próximo 3 de junio ante su afición, midiéndose en un duelo amistoso frente a la República Dominicana.

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