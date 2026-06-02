Exentrenador y leyenda de Liverpool anuncia diagnóstico de cáncer luego de filtrarlo por error en redes sociales

El mundo del fútbol ha quedado conmocionado este martes luego de que la leyenda del Liverpool Sir Kenny Dalglish diera a conocer de manera accidental en redes sociales su diagnóstico de cáncer.

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En una publicación que ya fue borrada de sus redes sociales, el exentrenador había publicado información que daba a entender que estaba siendo sometido a un tratamiento para el cáncer.

Posteriormente, eliminó el post, pero el revuelo mediático ya se había disparado. Esto obligó al exjugador a publicar un comunicado en el que, con algo de humor, por su error inicial, confirmaba su diagnóstico de cáncer.

“Como ha quedado patente en mi publicación involuntaria en las redes sociales, actualmente estoy recibiendo tratamiento contra el cáncer”, explicó Dalglish en su comunicado, en el que tiró de su habitual ironía para tranquilizar a los aficionados: “A diferencia de mi uso del móvil, el tratamiento va bien”.

Dalglish reconoció que su intención era la de llevar el proceso de forma privada, pero su error con el celular y las redes sociales lo obligaron a hacerlo público.

“Idealmente, esto habría permanecido privado porque así es como debería ser, pero mis inútiles habilidades tecnológicas me han obligado a hacerlo. No tenía la intención de hacer público este asunto, así que agradecería que se respetara la privacidad de mi familia y la mía”, escribió.

Tras el anuncio, el mundo del fútbol se ha volcado en muestras de apoyo público. La estrella egipcia Mohamed Salah, Liverpool y Celtic Glasgow publicaron comunicados con palabras de aliento para la leyenda.

Sir Kenny Dalglish ? a name that means everything to football. A legend, a king, a man whose heart has always been bigger than the game itself. Through Hillsborough, through triumph, through every moment that defined Liverpool FC, you stood tall with grace and dignity. You gave? — Mosalah (@Hsamuel_Lfc) June 2, 2026

Sir Kenny Dalglish has confirmed he is undergoing treatment for a cancer diagnosis.



Our support and love is with you, Sir Kenny ?? — Liverpool FC (@LFC) June 2, 2026

Wishing King Kenny all the very best as he undergoes treatment. Our thoughts are with him and his family. ?? pic.twitter.com/bJLFf8AwWE — Celtic Football Club (@CelticFC) June 2, 2026

Kenny Dalglish, nativo de Escocia, fue uno de los futbolistas y entrenadores más influyentes en la historia del Reino Unido. Jugó en Liverpool, Celtic y la selección escocesa.

Comenzó su camino debutando con el Celtic, donde jugó 204 partidos y marcó 111 goles. Ahí ganó cuatro ligas escocesas, cuatro Copas de Escocia y una Copa de la Liga.

En 1977 fue fichado por el Liverpool por casi $500,000 dólares, una cifra récord para ese entonces. Con los ‘Reds’ disputó 515 partidos y anotó 172 goles con el club.

En títulos ganó seis ligas, tres Champions League (1978, 1981, 1984), una FA Cup, cuatro Copas de la Liga y una Supercopa de Europa.

La leyenda de Daglish es aún mayor gracias a que marcó el gol del título en la final de la Copa de Europa 1978 ante Brujas.

Con la selección de Escocia jugó desde 1971 hasta 1986. En total, disputó 102 partidos y marcó 30 goles, ambos récords históricos del país. Fue mundialista en cuatro ocasiones para las ediciones de 1974, 1978, 1982 y 1986.

En los últimos años de su carrera también empezó como entrenador, ya que asumió como coach del Liverpool en 1985 y al año siguiente fue a su último Mundial, aunque no jugó por lesión.

Como director técnico del Liverpool, ganó tres ligas, dos FA Cups y cuatro Charity Shields. En 1991 tomó las riendas del Blackburn Rovers en segunda división y lo llevó a ganar la Premier League 1995.

En 1997 asumió las riendas del Newcastle United por una temporada en la que logró clasificar al equipo a competiciones europeas. En el año 2000 fue DT interino del Celtic y ganó la Copa de la Liga escocesa.

En 2011 regresó al Liverpool como entrenador por un año y ganó la Copa de la Liga 2012. Fue despedido en mayo de 2012 tras una mala campaña liguera.



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