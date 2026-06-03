Karen Bass avanza a segunda vuelta por la reelección en Los Ángeles, según proyecciones

La actual alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró su lugar en la segunda vuelta electoral programada para el próximo mes de noviembre, de acuerdo con proyecciones de The Associated Press (AP), que confirmó la ventaja de la demócrata con 51% de los votos escrutados en las elecciones primarias del martes.

Hasta el momento, Bass acumula el 36% de los apoyos, mientras que le sigue el actor y figura televisiva, Spencer Pratt, con un 29%. Por su parte, la concejala Nithya Raman registra un 21%. Estos dos últimos candidatos mantienen una disputa cerrada por el segundo puesto de las votaciones locales.

Discursos y proyecciones de los candidatos

Durante la noche del martes, la alcaldesa Karen Bass se mostró con confianza ante sus simpatizantes respecto al avance del escrutinio, al asegurar que “¡En un par de horas, proclamaremos la victoria!”.

Asimismo, la funcionaria demócrata aprovechó su intervención pública para valorar el apoyo de sus votantes en las urnas.

“Vamos a seguir impulsando nuestra ciudad porque esta es la mejor ciudad del mundo y quiero decirles de todo corazón que los quiero, les agradezco que hayan creído en mí y me hayan apoyado cuando otros dudaron de mí, porque ustedes saben quién soy. He dedicado toda mi vida a servir a la ciudad que amo, donde nací, y seguiré haciéndolo hasta la victoria en noviembre”, apuntó.

¿Qué aspira Pratt?

Por su parte, Spencer Pratt compareció ante los medios y expresó su optimismo sobre su posición actual en el conteo: “Voy a demostrarle a todo el mundo que esto es real”.

La gestión de Bass ha estado marcada por las críticas recibidas tras el incendio de Palisades en enero de 2025. El siniestro comenzó mientras la alcaldesa realizaba un viaje diplomático en Ghana, lo que la obligó a retornar de urgencia a la ciudad.

El fuego afectó las zonas de Pacific Palisades y Malibú, destruyó más de 15,000 estructuras, dejó un saldo de 12 personas fallecidas y causó la pérdida de la residencia de la que era propietario el propio candidato Pratt.

Ante esta situación, Pratt lanzó duras críticas hacia la administración de la actual alcaldesa, al señalar problemas de infraestructura y seguridad pública, y manifestó su disposición a confrontar ideas directamente en los siguientes meses.

“El alcalde Bass ha permitido que la ciudad se llene de baches. Y luego están las madres que quieren poder ir a los parques sin ver a nadie inyectándose fentanilo con los pantalones bajados”, apuntó.

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