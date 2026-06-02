Todd Blanche confirma que Trump “no seguirá adelante” con el fondo de $1,800 millones de dólares

La administración del presidente Donald Trump decidió cancelar definitivamente los planes para crear un fondo de aproximadamente $1,800 millones de dólares destinado a compensar a personas que consideraran haber sido perjudicadas por el sistema de justicia federal, una iniciativa que había generado fuertes críticas políticas y enfrentaba obstáculos judiciales.

Durante una audiencia presupuestaria del Departamento de Justicia ante la Cámara de Representantes, el fiscal general adjunto Todd Blanche confirmó este martes que el gobierno no seguirá adelante con el denominado Fondo contra la Instrumentalización de la Ley, reportó la agencia The Associated Press.

“No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, afirmó Blanche al ser interrogado por legisladores. Cuando la representante demócrata Grace Meng le preguntó si la decisión era definitiva, respondió: “Correcto”.

La medida representa un cambio significativo para la administración Trump, que apenas dos semanas antes había anunciado la creación del fondo como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por el mandatario contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

De acuerdo con AP, el programa había sido presentado como un mecanismo para indemnizar a personas que consideraran haber sido objeto de investigaciones o procesos judiciales injustos. Sin embargo, la iniciativa despertó inquietudes tanto entre demócratas como entre republicanos.

Uno de los principales puntos de controversia fue la posibilidad de que personas condenadas por delitos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 pudieran solicitar compensaciones. Aunque la administración insistía en que el fondo estaría abierto a cualquier persona que alegara haber sido tratada injustamente, independientemente de su afiliación política, la falta de límites claros generó preocupación en el Congreso.

La controversia también complicó negociaciones legislativas en el Senado. Según AP, los republicanos se resistieron a avanzar en proyectos de financiamiento vinculados a prioridades de la Casa Blanca hasta obtener garantías de que el plan sería modificado o eliminado.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, había señalado el lunes que la mejor solución era que la propia administración decidiera poner fin al fondo.

La iniciativa también enfrentaba una creciente batalla legal.

Varios críticos de Trump presentaron demandas para bloquear el programa, entre ellos un exfiscal involucrado en casos relacionados con el 6 de enero y agentes de policía que participaron en la defensa del Capitolio durante los disturbios.

El viernes pasado, una jueza federal en Virginia ordenó suspender temporalmente la creación del fondo y cualquier posible desembolso de dinero durante al menos dos semanas. Además, programó una audiencia para el 12 de junio para analizar si la suspensión debía mantenerse por más tiempo.

Por otra parte, el juez federal que supervisa la demanda de Trump contra el IRS solicitó explicaciones adicionales sobre el acuerdo alcanzado entre las partes, después de que opositores cuestionaran su legalidad.

Skye Perryman, presidenta de la organización Democracy Forward, una de las entidades que presentó una demanda contra el fondo, reaccionó a las declaraciones de Blanche: “Si puedes decirlo en televisión, deberías decirlo en un tribunal”.

Aunque anunció la cancelación del programa, Blanche defendió el argumento que motivó su creación. “Este Departamento de Justicia se utilizó como arma contra muchísimos estadounidenses. Y estamos intentando solucionarlo cada día”, sostuvo durante la audiencia.

La administración Trump ha sostenido reiteradamente que durante el gobierno de Joe Biden las agencias federales fueron utilizadas con fines políticos. Sin embargo, el exfiscal general Merrick Garland rechazó esas acusaciones y afirmó que las decisiones tomadas durante su gestión estuvieron basadas en los hechos, la evidencia y la ley.

AP recordó que bajo la dirección de Garland también se llevaron a cabo investigaciones contra figuras demócratas, incluyendo pesquisas sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden y los procesos judiciales contra su hijo Hunter Biden.

Continúa vigente acuerdo con el IRS

Pese a la cancelación del fondo, Blanche aclaró que otros elementos del acuerdo alcanzado con el IRS permanecen intactos. Según AP, el organismo tributario aceptó retirar cualquier investigación pendiente relacionada con las obligaciones fiscales de Trump.

Al ser consultado sobre ese aspecto, el funcionario indicó que “nada ha cambiado al respecto” y que la administración únicamente está abandonando la creación del fondo de compensación.

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