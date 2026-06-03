Krispy Kreme dará donas gratis este viernes sin comprar algo a cambio

Los amantes de las donas tendrán una razón especial para visitar Krispy Kreme este viernes. La cadena anunció una promoción nacional para celebrar el Día Nacional de la Dona, ofreciendo una dona gratuita a todos los clientes que visiten sus establecimientos participantes.

La promoción estará disponible el 5 de junio y no requerirá realizar ninguna compra para obtener el producto gratis.

Cualquier dona participante será gratuita

Krispy Kreme informó que los clientes podrán elegir una dona de su preferencia sin costo al acudir a una de sus sucursales participantes.

La oferta incluye algunas de las variedades más populares de la marca, entre ellas las Original Glazed®, Strawberry Iced with Sprinkles y Chocolate Iced Kreme™ Filled.

La empresa señaló que el objetivo es celebrar una de las fechas más importantes para la compañía y para los aficionados a este popular pan dulce.

No será necesario comprar nada

A diferencia de otras promociones similares, los consumidores no tendrán que adquirir ningún producto para recibir la dona gratuita.

Sin embargo, existen algunas restricciones.

La promoción está limitada a:

–Una dona gratis por persona.

–Disponible únicamente en tienda física y servicio drive-thru.

–Aplicable solo en establecimientos participantes.

Además, quedan excluidas de la oferta: donas de edición limitada, donas de temporada y rollos de canela Original Glazed®.

También habrá una oferta especial por docenas

Krispy Kreme anunció una segunda promoción para quienes deseen comprar más productos durante la celebración.

Los clientes podrán adquirir una docena de donas Original Glazed® por $2 al comprar cualquier otra docena al precio regular.

La oferta estará disponible tanto en los restaurantes como en los carriles de autoservicio de las sucursales participantes.

Krispy Kreme destaca la tradición del Día Nacional de la Dona

Alison Holder, directora de Marca y Producto de Krispy Kreme, aseguró que esta celebración es una de las fechas más especiales para la empresa.

“El Día Nacional de la Dona es una de nuestras tradiciones más alegres: un momento para celebrar las donas que la gente ama, a los clientes que nos inspiran todos los días y la felicidad simple que surge al compartir algo dulce”, declaró.

La ejecutiva también invitó a los consumidores a participar en la celebración.

“Estamos emocionados de dar la bienvenida a todos este viernes para que disfruten de una dona favorita de Krispy Kreme gratis y celebren con nosotros”, agregó.

Cómo encontrar una sucursal participante

Krispy Kreme recomendó a los clientes utilizar su localizador de tiendas en línea para verificar las sucursales participantes más cercanas.

La compañía también invitó a los consumidores a compartir fotografías y experiencias de la celebración en redes sociales utilizando la etiqueta #KrispyKreme y mencionando la cuenta oficial @krispykreme.

La promoción estará disponible únicamente durante el Día Nacional de la Dona y hasta agotar existencias en los establecimientos participantes.

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