Lo nuevo de Taco Bell: el taco de carne desmenuzada inspirado en la birria mexicana

A partir de este 21 de mayo, Taco Bell trae de regreso el Taco de Carne Desmenuzada para Mojar (inspirado en la clásica birria), las nuevas Nacho Fries de Carne Desmenuzada y una atractiva oferta para combinarlos en la caja Discovery Luxe por solo $9.

Y es que a pocos días de que comience la temporada de verano, las grandes cadenas de comida rápida renuevan sus menús. El regreso de este icónico taco está marcado por la preferencia de los fanáticos hacia su combinación de carne de res tierna, quesos fundidos y salsa cremosa.

Inspiración mexicana: el regreso del Shredded Beef Dipping Taco

Este producto se inspira en la tradicional birria mexicana, una carne de res estofada a fuego lento y sazonada que se sirve con un rico caldo para mojar. Esto eleva la experiencia gracias a su juego de texturas crujientes y suaves.

El Shredded Beef Dipping Taco (o Taco de Carne Desmenuzada para Dip) destaca por su carne cocinada a fuego lento, una mezcla de tres quesos y salsa cremosa de jalapeño. Para coronar esta explosión de sabores, los ingredientes se envuelven en una tortilla de maíz blanco con una costra de queso a la parrilla. Se sirve acompañado de salsa roja picante y tiene un precio individual de $3.99.

Innovación en el menú: papas fritas con un toque tex-mex

Con la carne deshebrada como ingrediente central, la marca líder en comida Tex-Mex también lanza las Papas Fritas Nacho con Carne Desmenuzada. Esta versión se sirve con una base de papas acompañadas de:

Pico de gallo fresco.

fresco. Mezcla de tres quesos.

Salsa de queso nacho caliente.

caliente. Salsa cremosa de jalapeño.

Según destaca Taco Bell en su comunicado, se trata de una opción abundante, “lista para comer con tenedor, con el mismo sabor irresistible, ideal para mojar, apilar y repetir” por un precio de $5.49.

Combo Discovery Luxe: una experiencia completa

Ambos productos se pueden pedir a la carta o como parte de la caja Discovery Luxe por $9. Este combo incluye:

Un burrito de frijoles y arroz con queso .

. Un Doritos® Locos Taco .

. Papas fritas con salsa de queso para nachos.

Una bebida mediana de máquina.

La directora global de Innovación Alimentaria de Taco Bell, Liz Matthews, destaca la calidad de este lanzamiento: “Es rico, crujiente y se deshace en la boca. Cuando lo mojas en la sabrosa salsa, cada bocado del taco de carne deshebrada para mojar se siente como un nuevo descubrimiento de sabores”.

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