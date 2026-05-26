¿El nuevo rival de Starbucks? Taco Bell estrena café frío con espuma de horchata morada

Conforme se acerca el verano, las cadenas de comida rápida han presentado sus nuevas bebidas para refrescar la temporada, y Taco Bell no se quedó atrás. Desde el 21 de mayo, los fanáticos del café frío pueden disfrutar de su primera línea de Cold Brew y la nueva espuma de horchata morada.

Los nuevos productos están disponibles en todo el país en los restaurantes Live Más Café, y llegan justo a tiempo para competir con las nuevas líneas de bebidas de McDonald’s y Starbucks, en este creciente rubro que es una de las grandes tendencias en la industria de los alimentos en este 2026.

Liz Matthews, Directora Global de Innovación Alimentaria de Taco Bell, explica que, a medida que la marca desarrolla la experiencia del café, el Cold Brew y las Cold Foams, surgió la idea de “llevar una experiencia de café premium con un sabor excepcional a la rutina diaria de nuestros clientes”.

«Hemos dedicado décadas a construir un legado de sabores audaces en Taco Bell, y ahora estamos aplicando esa misma mentalidad innovadora al café en Live Más Café», declaró. Las nuevas bebidas combinan el cold brew suave y con cuerpo con espumas frías llenas de sabor, destaca la marca en un comunicado.

Espuma de horchata morada: el ingrediente estrella de la temporada

A diferencia de la línea de espumas saborizadas (incluso con proteínas) de otras cadenas de comida, Taco Bell estrena su nueva Purple Velvet Cream Cold Foam, una espuma de color púrpura inspirada en la horchata. Recordemos que las bebidas de colores brillantes y estéticamente impecables son tendencia en redes sociales y se convierten rápidamente en los productos más vendidos.

Además, la nueva línea de café frío se puede personalizar con las opciones Caramel Dulce Cream y Vanilla Cream Cold Foam. Al agregarlas a las bebidas, el resultado es “un toque de dulzura y un acabado aterciopelado a cada sorbo”. Estas combinaciones son el elemento diferenciador de estas bebidas con respecto a la oferta que hay en el mercado.

Estas son las nuevas bebidas, sus características y precios:

La gama completa de Cold Brew de la marca incluye opciones personalizables con espumas frías de vainilla y caramelo dulce. Crédito: Taco Bell | Cortesía

Cold Brew: esta bebida está elaborada con una mezcla exclusiva de granos Arábica de tueste medio y oscuro de Latinoamérica. Su extracción lenta en frío logra un perfil equilibrado, de baja acidez y fácil de beber, potenciado por granos tostados al aire que aportan un sabor naturalmente intenso. Precio: 473 ml por $4.59 / 591 ml por $4.99

Café frío Purple Velvet Cream: se sirve con una base de café frío característica de la marca y se combina con una espuma fría cremosa y aterciopelada. Destaca por sus notas cálidas de horchata y el distintivo tono púrpura de Taco Bell, logrando un final dulce que se funde a la perfección. Precio: 473 ml por $4.59 / 591 ml por $4.99

Café frío con crema de caramelo dulce: esta versión está elaborada con una base de café suave cubierta con una espuma fría cremosa. Aporta notas de caramelo mantecoso ligeramente dulce que se mezclan de forma homogénea en cada sorbo. Precio: 473 ml por $4.59 / 591 ml por $4.99

Café frío con crema de vainilla: se trata de un café frío tradicional con una espuma fría de crema de vainilla, que aporta una textura aterciopelada y un final dulce y suave en boca. Precio: 473 ml por $4.59 / 591 ml por $4.99

El lanzamiento viene acompañado de algunas sorpresas para los clientes. Quienes compren un Cold Brew mediano en un Live Más Café el sábado 30 de mayo a partir de las 7:00 a. m. recibirán un pañuelo de edición limitada, hasta agotar existencias.

La nueva línea de bebidas de Taco Bell forma parte de las estrategias de la marca para alcanzar los 5 mil millones de dólares en ventas de bebidas para 2030.

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