Luis es el primer finalista de “La Casa de los Famosos 6”

Oficialmente, “La Casa de los Famosos 6” llegó a su recta final con el cambio de última hora que anunciaron de pasar de prueba de liderazgo a prueba de finalista, y el afortunado fue Luis, convirtiéndose en el primer habitante en asegurar un cupo en la instancia decisiva.

En una dinámica mundialista con un ambiente muy festivo, el desahogo de Luis fue un grito de “¡Vamos!” tras obtener el Balón de Oro, que le hizo pasar por encima del resto de sus compañeros, quienes deben seguir luchando por alcanzar la soñada final.

El juego discreto le sirvió

Uno de los nombres que menos se escuchaba en la casa era el de Luis, quien aplicó la estrategia de ser un participante reservado y tranquilo, aunque la cercanía con su equipo siempre la tuvo presente.

Lo cierto es que con esto quedó en evidencia que su estrategia de no estar metido en discusiones ni en las polémicas le vino bastante bien y, aunque pocos lo hubieran adivinado, Luis fue el primero en dar el paso que lo pone a tiro de la meta.

Los “Guerreros de la luz” siguen con su dominio

Aunque evidentemente la clasificación de Luis es individual, hay que destacar el dominio que han tenido los “Guerreros de la luz” en las últimas semanas, logrando dejar a la resistencia con solamente tres participantes y ahora, logrando que el primer habitante en ser finalista sea parte de su equipo.

“Somos guerreros, vamos a ganar“, fue el cántico de los compañeros de Luis para celebrar el triunfo junto a él. La cuenta regresiva comenzó y ahora son nueve los que deben luchar por un cupo en la instancia decisiva: 6 guerreros y tres resistentes.

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