¿Puedo tener relaciones con mi pareja si tiene VPH? Médicos advierten

Al ser una de las infecciones de transmisión sexual más comunes del mundo; y en la mayoría de casos no es peligrosa, muchas parejas se enfrentan a una pregunta que genera preocupación: ¿es posible mantener relaciones sexuales si uno de los dos tiene VPH?

La respuesta corta de los especialistas es sí, pero con importantes precauciones. Aunque el diagnóstico no implica renunciar a la vida sexual, los médicos advierten que existe un riesgo real de transmisión y que ambas personas deben conocer la situación para tomar decisiones informadas sobre su salud.

Según explica Mayo Clinic, el VPH agrupa a más de 100 tipos de virus diferentes. Algunos pueden provocar verrugas genitales y otros están asociados con ciertos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de cuello uterino, anal, de pene y de garganta.

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¿Se pueden tener relaciones sexuales con VPH?

La principal vía de transmisión del VPH es el contacto íntimo de piel con piel durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Debido a que muchas personas no presentan síntomas visibles, es posible transmitir el virus sin saber que se está infectado.

En este sentido, los médicos coinciden en que el VPH no afecta directamente la capacidad de mantener relaciones sexuales ni altera el deseo sexual. Sin embargo, mantener relaciones sin protección aumenta significativamente las probabilidades de contagio.

El uso del preservativo es una de las medidas más recomendadas para reducir el riesgo de transmisión. No obstante, los expertos aclaran que el condón no ofrece una protección absoluta frente al VPH, ya que el virus puede encontrarse en zonas de la piel que no quedan cubiertas durante la relación sexual.

Cuando existen verrugas genitales visibles, algunos especialistas recomiendan extremar las precauciones y seguir estrictamente las indicaciones médicas, ya que estas lesiones contienen partículas virales capaces de facilitar la transmisión.

Los especialistas también consideran que la comunicación dentro de la pareja es fundamental. Cuando una persona recibe un diagnóstico de VPH, es recomendable informar a su pareja para que ambos puedan recibir orientación médica adecuada.

Qué deben hacer las parejas ante un diagnóstico

Uno de los aspectos más importantes es el seguimiento médico. Las personas diagnosticadas con VPH deben acudir regularmente a sus controles para vigilar la evolución de la infección y detectar posibles complicaciones de forma temprana.

Asimismo, la persona tiene que fortalecer el sistema inmunológico mediante hábitos saludables. Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, dormir adecuadamente y evitar el tabaquismo puede ayudar al organismo a controlar mejor el virus.

En definitiva, mantener relaciones sexuales con una pareja que tiene VPH es posible, pero debe hacerse con responsabilidad, utilizando métodos de protección, asistiendo a controles médicos y manteniendo una comunicación abierta sobre la situación.

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