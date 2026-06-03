Scott Pelley, de “60 Minutes”, es despedido y se desata el caos en CBS News

Las turbulencias parecen no detenerse en una de las marcas periodísticas más reconocidas de la televisión estadounidense. Scott Pelley, una de las figuras más veteranas de “60 Minutes”, fue despedido por CBS News tras una serie de enfrentamientos con la nueva administración de la compañía.

La salida del periodista ocurre en medio de una reestructuración que comenzó después de que CBS pasara a formar parte de Paramount Skydance.

Como parte de esos cambios, la empresa nombró a Bari Weiss para dirigir la división de noticias, una decisión que provocó malestar dentro de la redacción y derivó en la renuncia de varios periodistas que denunciaron limitaciones a la independencia editorial.

El conflicto que escaló dentro de la redacción

Según informó CBS News, el detonante más reciente fue el choque entre Pelley y Nick Bilton, nuevo productor ejecutivo de “60 Minutes”. En una carta enviada el martes por la noche, Bilton explicó las razones de la decisión.

“Pelley copó mi primera reunión con el personal para desacreditarme a mí, mis aptitudes y mis intenciones, con una falta de civismo y un desprecio notables”, escribió el ejecutivo.

Bilton también señaló que “su antipatía hacia el futuro del programa ha quedado clara y manifiesta. Y lo he escuchado”.

La comunicación concluyó con una determinación contundente: “Por lo tanto, escribo en nombre de (CBS News) para informarle que su empleo en CBS queda rescindido con causa, con efecto inmediato”, añadió.

Pelley no tardó en responder. El periodista sostuvo que los nuevos propietarios están apartando la esencia que convirtió a “60 Minutes” en una referencia del periodismo televisivo estadounidense.

La transformación de una institución televisiva

En un comunicado citado por medios de comunicación de Estados Unidos, el corresponsal aseguró que la dirección actual está dejando de lado la “leyenda” del programa “aparentemente para obtener el favor de la administración Trump”.

Además, expresó su preocupación por los recientes cambios dentro del equipo: “El mes pasado, ‘60 Minutes’ perdió su ADN cuando toda nuestra cúpula directiva y dos de nuestros mejores corresponsales fueron cruelmente despedidos sin causa”, afirmó.

Pelley también tuvo palabras de agradecimiento: “Me despido tras 37 años en la CBS con un solo sentimiento, el corazón rebosante de gratitud hacia los hombres y mujeres de CBS News que alentaron y enriquecieron mi trabajo, a menudo arriesgando sus propias vidas. Rezo porque llegue el día en que esas personas y sus ideales vuelvan a ser honrados, un día en que regresen la cordura, la competencia y el valor”.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, durante una reunión celebrada el lunes con el personal, Pelley incluso acusó a Weiss de estar “matando el programa”.

La controversia golpea a una empresa que durante décadas fue considerada un referente de la televisión abierta en Estados Unidos. CBS fue la casa de figuras históricas del periodismo como Walter Cronkite y Edward R. Murrow, nombres que ayudaron a construir el prestigio informativo de la cadena.

Pelley, de 68 años, formaba parte de CBS News desde 1989. A lo largo de su trayectoria también ocupó el puesto de presentador de “CBS Evening News” y se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense.

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