Trump elogia al fundador de CNN, Ted Turner, tras su muerte y critica a la cadena

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles a la muerte del fundador de CNN, Ted Turner, con un mensaje en el que combinó elogios hacia el magnate con nuevas críticas a la cadena que creó.

“Ted Turner, uno de los grandes de todos los tiempos, acaba de fallecer”, escribió Trump en su red social Truth Social, poco después de que CNN informara del deceso del fundador a los 87 años.

En el mismo mensaje, el mandatario sostuvo que el empresario quedó “personalmente devastado” tras vender la cadena, y afirmó que los nuevos propietarios “destruyeron” su “criatura”.

El presidente también cuestionó la evolución editorial del canal, al señalar que “se volvió woke, todo lo contrario de lo que él representaba”, en línea con sus reiteradas críticas a los medios de comunicación.

Según informó Associated Press, Turner vendió CNN a Time Warner en 1996 y su fortuna ascendía a unos $2,800 millones de dólares.

Reconocimiento y vínculo personal

A pesar de sus señalamientos, Trump destacó la trayectoria de Turner en la industria de la radiodifusión. “Sea como fuere, fue uno de los grandes de la historia de la radiodifusión y un amigo mío. Siempre que lo necesité, estuvo ahí, ¡siempre dispuesto a luchar por una buena causa!”, afirmó.

Turner, quien fundó CNN y la convirtió en una referencia global de noticias, también tuvo un perfil político activo. Durante la campaña presidencial de 2016 expresó su respaldo a la demócrata Hillary Clinton y, en años posteriores, promovió causas vinculadas al cambio climático y el desarme nuclear.

En su mensaje, Trump también se refirió a los actuales propietarios de la cadena, a quienes calificó como “gente maravillosa”, y expresó su deseo de que puedan “devolverle su antigua credibilidad y gloria”.

La reacción del mandatario se produce en un momento de cambios en la estructura empresarial de CNN. La junta de accionistas de Warner Bros. Discovery aprobó recientemente una fusión con Paramount Skydance, operación que aún debe ser certificada formalmente y obtener el visto bueno de los reguladores antes de su cierre, previsto para el tercer trimestre del año.

El comunicado de CNN

“Ted fue un líder sumamente comprometido, intrépido, valiente y siempre dispuesto a confiar en su intuición y en su propio criterio”, declaró Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de CNN, en un comunicado difundido por el medio el miércoles.

“Fue y siempre será el alma de CNN. Ted es el pilar sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy nos tomaremos un momento para reconocer su legado y su impacto en nuestras vidas y en el mundo”.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Muere la periodista Yolaine Díaz en el incendio de Inwood que dejó tres víctimas mortales en Manhattan

– En medio de la disputa Trump–Kimmel, regulador de medios ordena revisar licencias a ABC

– George Clooney defiende a Jimmy Kimmel ante petición de despido de Trump: “Las bromas son bromas”