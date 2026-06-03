Seguro Social: primer pago del mes a jubilados se enviará el 10 de junio

Millones de jubilados en Estados Unidos recibirán próximamente el primer grupo de pagos por hasta $5,181 del Seguro Social correspondiente al calendario de junio. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) mantiene su calendario de distribución basado en la fecha de nacimiento de cada beneficiario.

El primer depósito de este mes será enviado el 10 de junio a los jubilados que nacieron entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes.

Los siguientes pagos se distribuirán durante las dos semanas posteriores, de acuerdo con el calendario oficial del programa.

Fechas de pago para junio

La SSA divide los pagos de jubilación en tres grupos principales.

El calendario de junio quedó establecido de la siguiente manera:

–10 de junio: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

–17 de junio: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

–24 de junio: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

De esta forma, la agencia distribuye los depósitos de manera escalonada para millones de jubilados en todo el país.

¿Quiénes pueden recibir beneficios del Seguro Social?

Los ciudadanos estadounidenses pueden comenzar a solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años.

Sin embargo, el monto que recibe cada persona depende de varios factores, incluyendo la edad en la que decide jubilarse, los años trabajados y la cantidad de impuestos pagados al sistema durante su vida laboral.

Cuánto puede recibir un jubilado

La Administración del Seguro Social establece montos máximos distintos según la edad en la que una persona comienza a reclamar sus beneficios.

De acuerdo con la agencia:

–Un trabajador que se jubile a los 62 años puede recibir hasta $2,969 al mes.

–Un jubilado que espere hasta los 70 años podría recibir hasta $5,181 mensuales, el monto máximo actual.

La diferencia refleja los incentivos del programa para quienes retrasan el inicio de sus beneficios.

La SSA ofrece además una calculadora en línea que permite a los trabajadores consultar una estimación personalizada basada en su historial laboral y de contribuciones.

Cómo se financia el Seguro Social

El programa se sostiene principalmente mediante impuestos sobre la nómina pagados tanto por trabajadores como por empleadores.

Estas contribuciones alimentan los fondos fiduciarios que permiten cubrir los pagos mensuales de jubilación, discapacidad y otros beneficios administrados por la SSA.

El programa enfrenta desafíos financieros

Analistas han advertido que el sistema enfrenta presiones financieras derivadas del envejecimiento de la población estadounidense y de una fuerza laboral que crece a un ritmo más lento.

Diversas proyecciones estiman que, si el Congreso no adopta medidas correctivas, la Administración del Seguro Social podría dejar de contar con recursos suficientes para pagar el 100% de los beneficios programados a partir de 2034.

Aunque eso no significaría el fin del programa, sí podría traducirse en reducciones automáticas de pagos si no se implementan cambios legislativos antes de esa fecha.

Por ahora, los beneficiarios continuarán recibiendo sus pagos conforme al calendario establecido por la agencia federal.

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