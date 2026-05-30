Qué es el ITIN y para qué sirve si no tienes número de Seguro Social

Miles de inmigrantes en Estados Unidos dejan pasar reembolsos de impuestos a los que tienen derechos o se exponen a multas del IRS simplemente porque no saben que pueden declarar impuestos sin contar con número de Seguro Social. Esta es la función del Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN), que emite el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y permite cumplir con obligaciones fiscales, presentar declaraciones y realizar otros trámites tributarios.

Aunque el ITIN no implica una autorización para trabajar ni otorga estatus migratorio, sí permite que millones de personas sin Seguro Social puedan cumplir con sus obligaciones fiscales y evitar problemas relacionados con impuestos no declarados. Para muchas familias hispanas, este número puede ser la diferencia entre recibir un reembolso legítimo o perder dinero por errores, retrasos o incumplimientos fiscales.

Pero estar al corriente con tus obligaciones fiscales, contar con un número ITIN es útil en determinados procesos legales futuros. Por eso, conocer qué es el ITIN, quién lo necesita y cómo solicitarlo es muy importante para inmigrantes que viven y generan ingresos en Estados Unidos: Pagar impuestos no garantiza papeles, pero no pagarlos casi siempre juega en contra.

Qué es el ITIN y quién puede solicitarlo

El ITIN es un número de nueve dígitos emitido por el IRS para quienes tienen obligaciones tributarias en EE.UU. pero no son elegibles para un Seguro Social. “El ITIN está destinado únicamente a fines tributarios y no autoriza a un individuo a trabajar en EE.UU. ni proporciona derecho a beneficios del Seguro Social”, indica el IRS en su guía oficial.

Pueden solicitarlo inmigrantes indocumentados, estudiantes extranjeros, dependientes o cónyuges de ciudadanos o residentes, y cualquier extranjero con ingresos sujetos a impuestos en el país. Organizaciones comunitarias reiteran que el ITIN debe considerarse una forma de evitar problemas fiscales.

¿Para qué sirve el ITIN?: más que solo cumplir con el IRS

Tener ITIN permite presentar declaraciones, pagar lo correspondiente y, en muchos casos, recibir reembolsos cuando hubo retenciones excesivas. De acuerdo con organizaciones proinmigrantes, millones de contribuyentes con ITIN aportan miles de millones de dólares en impuestos cada año, pero no reciben la mayoría de los beneficios asociados al Seguro Social.

En términos prácticos, tener ITIN ayuda a:

Evitar multas e intereses por no declarar

por no declarar Demostrar historial fiscal ante bancos e instituciones financieras

Acceder a ciertos créditos tributarios, como el Child Tax Credit, cuando los hijos tienen número de Seguro Social

Lo que el ITIN no hace: evita las falsas expectativas

El IRS es claro sobre los beneficios que no otorga el ITIN: no es un permiso de trabajo ni un documento migratorio. “Tener un ITIN no cambia su estatus migratorio ni le da derecho a trabajar en Estados Unidos”, enfatiza la agencia. Tampoco permite cobrar beneficios del Seguro Social ni de Medicare, aun cuando la persona pague impuestos regularmente.

Sin embargo, abogados migratorios señalan que un historial constante de declaraciones puede ser un factor positivo de arraigo en solicitudes de residencia o en audiencias de inmigración. Para las familias hispanas, entender esa distinción ayuda a solicitar el ITIN, pero también el de sobreestimar lo que realmente ofrece.

Cómo solicitar el ITIN y errores que cuestan dinero

El trámite se inicia con el formulario W‑7, que debe presentarse junto con una declaración de impuestos y documentos de identidad válidos: pasaporte, matrícula consular o combinación de identificación oficial y acta de nacimiento. El IRS permite enviar la solicitud por correo, presentarla en un Centro de Asistencia al Contribuyente o tramitarla con un agente certificado.

El trámite no tiene costo ante el IRS, aunque preparadores privados pueden cobrar honorarios. Especialistas advierten que los errores más comunes entre contribuyentes hispanos son usar un ITIN vencido, no reclamar créditos permitidos y firmar declaraciones sin revisarlas, lo que puede resultar en pagos de más o reembolsos no recibidos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el ITIN y su utilidad fiscal

¿Cuánto cuesta solicitar el ITIN?

El IRS no cobra por emitirlo. Algunos agentes autorizados o preparadores cobran honorarios por ayudar con el formulario W‑7 y la declaración.

¿Puedo recibir reembolso de impuestos con ITIN?

Sí. Si hubo retenciones en exceso, el IRS puede emitir reembolsos. Ciertos créditos, como el Child Tax Credit para hijos con Seguro Social, también pueden aplicarse al declarar con ITIN.

¿El ITIN me protege de la deportación?

No. Solo sirve para efectos fiscales y no detiene procesos migratorios, aunque un historial de impuestos completo puede considerarse un factor positivo en algunos casos de inmigración.

¿Cada cuánto se renueva el ITIN?

El IRS vence ciertos ITIN que no se usan por varios años o que pertenecen a rangos específicos. Usar un ITIN vencido puede retrasar reembolsos y generar ajustes hasta que se renueve.

Conclusión

El ITIN se ha convertido en una pieza clave de supervivencia financiera para inmigrantes sin Seguro Social: no da papeles ni acceso a beneficios del Seguro Social, pero sí permite cumplir con el IRS, evitar multas y recuperar dinero en reembolsos y créditos permitidos.

Para la comunidad hispana, usar bien el ITIN significa convertir una obligación en una oportunidad de mostrar arraigo y responsabilidad. Y en un escenario donde las políticas migratorias siguen cambiando, tener el historial fiscal en orden puede ser la diferencia entre un trámite favorable y uno que nunca arranca.

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