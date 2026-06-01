Cómo abrir una cuenta bancaria en EE.UU. sin Seguro Social

Millones de inmigrantes creen que sin número de Seguro Social no pueden acceder al sistema bancario estadounidense. Sin embargo, abrir una cuenta es completamente legal y posible si puedes comprobar tu identidad con documentos como un ITIN, pasaporte vigente o matrícula consular.

Muchos migrantes desconocen que los bancos no están obligados a exigir un número de Seguro Social para abrir una cuenta. Su única obligación es verificar la identidad de sus clientes. Por eso, la aprobación suele depender más de la documentación presentada y de las políticas internas de cada institución financiera que del estatus migratorio de la persona.

Sin embargo, muchos migrantes mantienen su dinero en efectivo y, al no acceder al sistema financiero, no construyen historial financiero, no se accede a crédito, no se reciben transferencias electrónicas y los ahorros no generan ningún rendimiento. En EE.UU., hay 9.5 millones de hogares hispanos “no bancarizados”, según datos del Gobierno federal.

El ITIN: la llave que abre la mayoría de los bancos

El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) es emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para personas que tienen obligaciones fiscales en EE.UU. pero no califican para un Seguro Social.

Este documento no funciona como un permiso de trabajo. No cambia el estatus migratorio. Pero sí abre puertas bancarias.

Estos bancos aceptan ITIN en 2026 para abrir cuentas de cheques o ahorros:

Bank of America : acepta ITIN y pasaporte extranjero

: acepta ITIN y pasaporte extranjero Chase Bank : acepta ITIN; generalmente requiere visita a sucursal

: acepta ITIN; generalmente requiere visita a sucursal Wells Fargo : aceptación favorable de ITIN con documentos adicionales

: aceptación favorable de ITIN con documentos adicionales Capital One : sin cuota mensual, sin depósito mínimo, acepta ITIN en persona

: sin cuota mensual, sin depósito mínimo, acepta ITIN en persona TD Bank : acepta ITIN frecuentemente sin requerir comprobante de domicilio local

: acepta ITIN frecuentemente sin requerir comprobante de domicilio local Latino Community Credit Union y Self-Help Credit Union: diseñadas específicamente para inmigrantes, son opciones más flexibles que los bancos nacionales

Los depósitos en todos estos bancos están asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) o la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) hasta $250,000 por titular.

Sin ITIN tampoco estás bloqueado

Si aún no tienes ITIN, algunos bancos y cooperativas de crédito aceptan abrir cuenta solo con pasaporte vigente y comprobante de domicilio, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

También, muchas instituciones aceptan la matrícula consular, es decir, la identificación emitida por el consulado del país de origen.

Con todas estas opciones, llegar a la sucursal con más documentos de los que piden es siempre la mejor estrategia.

Qué llevar el día de la cita

Reunir estos documentos antes de ir al banco reduce significativamente el riesgo de rechazo:

Identificación oficial vigente: pasaporte, matrícula consular o licencia de conducir extranjera

pasaporte, matrícula consular o licencia de conducir extranjera ITIN: la carta original del IRS con el número asignado (si lo tienes)

la carta original del IRS con el número asignado (si lo tienes) Comprobante de domicilio en EE.UU.: recibo de luz, agua, gas o contrato de renta a tu nombre, con fecha no mayor a 60 días

recibo de luz, agua, gas o contrato de renta a tu nombre, con fecha no mayor a 60 días Depósito inicial: varía de $0 a $100 según el banco y el tipo de cuenta

varía de $0 a $100 según el banco y el tipo de cuenta Número de teléfono y correo electrónico para banca digital

Si es posible, agenda una cita en línea y solicita un ejecutivo que hable español. La política del banco puede ser la misma en todas las sucursales, pero la disposición del empleado puede cambiar el resultado.

Cómo tramitar el ITIN si aún no lo tienes

El ITIN se solicita mediante el Formulario W-7 ante el IRS. El trámite puede tardar entre siete y nueve semanas.

Muchas organizaciones comunitarias ayudan a completar el formulario sin costo. Busca una oficina del programa Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA) cerca de tu comunidad. Son centros certificados por el IRS donde voluntarios capacitados asisten gratuitamente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo tramitar una cuenta bancaria para migrantes

¿Es legal abrir una cuenta bancaria sin Seguro Social en EE.UU.?

Sí. La ley federal no exige SSN para abrir una cuenta. Los bancos deben verificar identidad, pero pueden hacerlo con ITIN, pasaporte u otros documentos oficiales, según la CFPB.

¿El banco puede reportarme a migración si abro una cuenta?

No. Los bancos no están autorizados para compartir información de clientes con autoridades migratorias al abrir una cuenta. Su obligación es verificar identidad, no el estatus migratorio.

¿Qué banco es más fácil para inmigrantes sin ITIN?

Las cooperativas de crédito comunitarias como Latino Community Credit Union o Self-Help Federal Credit Union suelen ser las más flexibles. Entre los bancos grandes, Capital One y TD Bank solicitan menos documentos como requisitos.

¿Puedo abrir una cuenta bancaria siendo indocumentado?

Sí. El estatus migratorio no es un impedimento legal. Los bancos verifican identidad y domicilio, no documentos migratorios.

Conclusión

Una cuenta bancaria es la base sobre la que se construye el historial crediticio, se acumula ahorro y se accede a préstamos, vivienda y estabilidad a largo plazo. Cada año sin cuenta bancaria es un año de historial financiero perdido que después cuesta trabajo recuperar.

Sin embargo, la gente no accede a este servicio por falta de información o bien, puede ser víctima de personas que te cobren por tramitar documentos que puedes obtener gratuitamente con ayuda de organizaciones comunitarias certificadas. Si alguien te pide dinero para “gestionar” tu ITIN o tu cuenta bancaria, es una señal de alerta.

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