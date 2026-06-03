Zohran Mamdani “autoriza” a niños trasnochar para ver a New York Knicks en las finales ante San Antonio Spurs

El alcalde Zohran Mamdani se sumó a la fiebre por los Knicks y firmó una orden simbólica que “deroga la hora de dormir” para que los niños de Nueva York puedan ver las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs.

La ciudad vive un momento que no se repetía desde hace 27 años: los Knicks volvieron a una final de la NBA. En medio de la euforia que vive la ciudad, Mamdani reunió a un grupo de estudiantes y estampó su firma en una orden ejecutiva “simbólica” que invita a los padres a ser flexibles con la hora de dormir durante los partidos.

El documento no cambia ninguna norma escolar ni modifica reglas oficiales, pero sí es un gesto que describe muy bien la implicación y personalidad de Mamdani con respecto al deporte.

Los niños que asistieron al acto el pasado lunes también dejaron sus huellas en la orden. “¡La hora de dormir queda derogada! Todos pueden ver las finales”, expresó Mamdani en la Alcaldía y mientras firmaba el documento.

??La Orden Ejecutiva firmada por Zohran Mamdani, Alcalde de Nueva York, que deroga temporalmente las horas de acostarse pronto de los niños para que puedan ver a los Knicks en las Finales de la NBA. pic.twitter.com/Q1H0Xekihb — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 2, 2026

La medida se suma a otras iniciativas impulsadas por la ciudad, como actividades públicas y un sorteo de 1,000 entradas a 50 dólares para residentes.

Mientras tanto, los precios en el Madison Square Garden alcanzan cifras récord: las entradas más baratas rondan los 3,500 dólares y podrían subir aún más si la serie se extiende.

Los Knicks, que no levantan un título desde 1973, llegan a estas Finales liderados por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns. Los primeros dos juegos se disputan en San Antonio, y la serie llegará a Nueva York el 8 de junio.

El equipo neoyorquino llega a la serie decisiva con 11 victorias consecutivas y suma más de un mes sin perder, una racha que lo convierte en apenas el cuarto conjunto desde 1976 en alcanzar un impulso así camino a la final.

Esta será la tercera aparición de los Knicks en las finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Es la decimoquinta ocasión desde la fusión entre la NBA y la ABA en 1976 en la que un entrenador llega a las Finales en su primer año al frente de un equipo.

El primer juego de las Finales de la NBA entre San Antonio Spurs y los New York Knicks será este miércoles a partir de las 7:30 de la noche.



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