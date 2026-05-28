3 alimentos que la ciencia respalda para ganarle al insomnio (y no son aburridos)

Alcanzar un sueño reparador y profundo no es una tarea fácil en estos tiempos, donde la exposición a las pantallas y la luz artificial afectan el ritmo circadiano natural. Incluir en la cena o snacks nocturnos alimentos ricos en triptófano, como la mantequilla de maní, el yogur griego y los huevos, puede ser la clave definitiva para un mejor descanso.

Un metaanálisis publicado por Research, Society and Development confirmó la relación que hay entre el consumo de alimentos ricos en triptófano en la disminución de la latencia del sueño, mayor duración del sueño y reducción de los síntomas de ansiedad.

El Dr. David Céspedes explica que una opción deliciosa y que ayuda a conciliar el sueño es la mantequilla de maní, ya que impulsa la producción de bioquímicos naturales:

“Ayuda a producir serotonina y melatonina, lo que se traduce en estar más relajado antes de dormir. Eso sí, ojo con la cantidad: basta con una cucharadita unos 60 minutos antes de irte a la cama. Además, contiene magnesio, un mineral clave que relaja la musculatura”.

Una cucharadita de mantequilla de maní antes de dormir aporta el magnesio necesario para relajar tus músculos. Crédito: Shutterstock

Yogur griego para una noche sin picos de azúcar

El yogur griego natural ofrece estabilidad metabólica nocturna sin alterar tus niveles de glucosa. Crédito: Shutterstock

Otro de los grandes aliados del sueño es el yogur griego natural, gracias a su excelente aporte de proteínas y grasas de calidad que te darán una gran estabilidad metabólica nocturna. Contiene triptófano y, a diferencia de otros alimentos, no genera picos de glucosa en sangre.

Además, un estudio publicado por PubMed revela que la proteína como la caseína (presente en el yogur griego) ingerida inmediatamente antes de dormir se digiere y absorbe eficazmente, lo que ayuda a la recuperación muscular y al equilibrio proteico de todo el cuerpo durante las horas de sueño.

El huevo: proteína completa antes de apagar las luces

Los huevos son una fuente de proteína completa que te ayuda a mantener la energía estable hasta el amanecer. Crédito: Shutterstock

Y por último, un clásico de la alimentación: los huevos. Son una fuente de proteína completa, aportan triptófano y mantienen tu energía estable durante la noche.

Un estudio publicado por la revista Nutrición Práctica revela que el consumo de huevos ayuda a mejorar la calidad del sueño en mujeres en la etapa de menopausia.

Eso se debe a que el huevo es una proteína rica en vitaminas, minerales y compuestos bioactivos. Con un alto poder saciante. Además, por sus niveles de triptófano “contribuye a la síntesis de serotonina y melatonina, mejorando el estado de ánimo y la regulación del sueño”.

Además de la alimentación, mantener horarios de sueño regulares y reducir la exposición a pantallas por la noche son prácticas recomendadas que, al combinarse, pueden mejorar significativamente tu calidad de vida y descanso.

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