Clienta demanda a Walmart por tratarla como ladrona por problema en autocobro

Una mujer de Charlotte, Carolina del Norte, presentó una demanda contra Walmart tras un incidente ocurrido en una estación de autocobro, donde asegura que empleados de la tienda y personal de seguridad la trataron como si estuviera robando después de que un producto no pudiera ser escaneado correctamente.

La demandante, Brianna Jones, busca una compensación de al menos $50,000 por los daños que afirma haber sufrido durante el altercado.

Todo comenzó con un aderezo de $5.01

Según relató Jones a The Charlotte Observer, el incidente ocurrió el 25 de marzo en una tienda Walmart ubicada en el 3240 Wilkinson Blvd., en Charlotte.

Ese día había realizado compras por aproximadamente $129 para su familia y para una vecina de edad avanzada con discapacidad.

Mientras utilizaba una caja de autocobro, el escáner dejó de funcionar cuando intentó registrar un envase de Hidden Valley Original Ranch con valor de $5.01.

La mujer afirmó que pidió ayuda a un guardia de seguridad cercano para que utilizara su credencial y reactivara el sistema, ya que todavía tenía varios artículos pendientes por pagar.

Asegura que fue rodeada por empleados y guardias

De acuerdo con la demanda presentada el 1 de mayo ante un tribunal federal en Charlotte, poco después de solicitar ayuda fue rodeada por varios trabajadores de la tienda y elementos de seguridad.

Inicialmente, Jones dijo que parecían alrededor de doce personas, aunque posteriormente un sargento de policía le informó que en realidad eran siete empleados y guardias quienes acudieron al área del autocobro.

La mujer explicó que la diferencia en su percepción se debió al miedo y la sorpresa que experimentó durante el incidente.

Según contó a The Charlotte Observer, un gerente le explicó que el sistema había sido desactivado porque estaba pasando los productos demasiado rápido por el escáner, dando la impresión de que intentaba llevárselos sin pagarlos.

Mostró recibos para demostrar que había pagado

Jones sostiene que entregó los recibos de compra tanto a empleados de Walmart como a un agente del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg para demostrar que había pagado correctamente los productos.

Sin embargo, la demanda asegura que el cuestionamiento continuó.

“A pesar de esta clara evidencia de que la demandante había comprado legalmente los artículos que estaban en su posesión, los empleados de la demandada y el oficial continuaron reteniendo e interrogando a la demandante”, señala la querella.

Afirma que fue retenida contra su voluntad

La demanda también describe otros momentos que la mujer considera intimidatorios.

Según el documento judicial, una empleada de Walmart “arrebató bruscamente artículos de las manos de la demandante”.

Además, sostiene que cuando preguntó al oficial de policía si la actuación de la empleada era legal, el agente tomó su puño de manera amenazante, como si fuera a arrestarla.

Jones asegura que fue retenida en el área de cajas, se sintió amenazada por el personal de seguridad y sufrió humillación pública frente a otros clientes.

La demanda afirma que “fue retenida contra su voluntad en el área de pago, se sintió amenazada por los trabajadores de seguridad y otros empleados y fue sometida a humillación pública frente a otros clientes”.

Dice que perdió toda su compra

La mujer también aseguró que Walmart retuvo tanto los recibos como todos los productos adquiridos.

“Se llevaron todo”, declaró a The Charlotte Observer. “Salí de Walmart sin nada”.

Jones explicó que es madre de familia y educa a sus hijos en casa.

Según su versión, abandonó la tienda corriendo por miedo cuando una gerente le pidió que la acompañara a una sala ubicada en la parte trasera del establecimiento.

Walmart responde

Hasta el momento, Walmart no ha presentado una respuesta formal ante el tribunal.

La portavoz de la empresa, Kelly Hellbusch, evitó comentar los detalles de las acusaciones.

“Responderemos a través de la Corte según corresponda”, indicó en un correo electrónico enviado a The Charlotte Observer.

El caso continúa en proceso judicial y será un juez quien determine si existen fundamentos para otorgar la compensación solicitada por Jones.

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