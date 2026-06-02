Pareja de ancianos de Oregon demanda a vecina por $200,000 dólares por presunto mal olor en su vivienda

John y Trudy Benjamin, residentes de Parkrose Heights en Portland, Oregon, presentaron una demanda de más de $200,000 dólares contra su vecina Karen Ward, alegando que una pequeña casa instalada junto a su propiedad genera un olor persistente que ha afectado su salud y su calidad de vida.

La pareja ha vivido en su hogar durante más de 40 años y asegura que el problema comenzó el verano pasado, cuando apareció la minicasa al lado de la residencia de Ward, según la denuncia obtenida por People.

Trudy, de 67 años, recordó que el olor se volvió gradualmente insoportable, hasta impedirle disfrutar del aire libre y de sus actividades de jardinería.

“Mi marido empezó a pasar por allí, lo olió y dijo: ‘¡Dios mío, ¿qué es eso?!’”, contó a la revista.

“Y yo le dije: ‘Sí, llevo un rato oliéndolo’”, dijo Trudy, quien también comentó que un amigo llegó a percibir el hedor en su ropa.

Denuncian que han sufrido enfermedades respiratorias

La demanda señala que ambos han sufrido enfermedades respiratorias, náuseas, mareos y dolores de cabeza debido a los vapores químicos del inodoro de la minicasa. En el caso de John, los mareos y las náuseas habrían provocado una o varias caídas, que derivaron en lesiones graves en la rodilla, incluyendo una cirugía para extraer un fragmento de hueso.

Según el documento legal, la pareja cree que el contenido del inodoro químico se ha filtrado al suelo, generando gases tóxicos que afectan a su vivienda.

Karl Anuta, abogado de los Benjamin, indicó que es posible que se haya creado un gas para neutralizar el olor. Los demandantes enviaron correos a Ward en octubre de 2025 y luego en diciembre, febrero y marzo, expresando su preocupación, sin que la situación se resolviera.

¿Dónde se genera el olor?

Ward, quien no cuenta con abogado, explicó que la minicasa estaba equipada de fábrica con un inodoro para caravanas y un tanque séptico portátil, ambos retirados a finales de abril por una fuga. La vecina señaló que planea realizar la limpieza necesaria, instalar un inodoro de compostaje o conectar la minicasa al alcantarillado, según reporta Oregon Live.

El abogado de los Benjamin recomendó que Ward contactara a su aseguradora para obtener representación legal.

En la demanda, los Benjamin solicitan indemnización por daños no económicos de hasta $200,000 dólares, la remoción de la minicasa o la prohibición de su uso hasta que esté conectada al sistema de alcantarillado, y que la zona cercana a su propiedad sea limpiada adecuadamente.

La disputa ha convertido la vida diaria de John y Trudy en un desafío, afectando su salud física y mental, y alterando su rutina habitual en un vecindario en el que llevan más de cuatro décadas.

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