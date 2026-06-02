¿Vale la pena pagar Costco? La cantidad de gasolina que debes comprar para recuperar tu membresía

La membresía básica Gold Star de Costco cuesta $65 al año, pero para muchos conductores ese gasto se recupera con creces gracias al ahorro en gasolina que proporciona. Gracias a que las estaciones de Costco suelen vender combustible entre 10 y 40 centavos más barato por galón que otras gasolineras, algunos socios pueden ahorrar 300 o más dólares al año, según U.S. News & World Report en marzo de 2026, incluso sin realizar compras de otros productos en el almacén.

¿Realmente vale la pena pagar la membresía según tus hábitos de manejo y el lugar donde vives? Para resolver esta pregunta, debes estimar cuántos galones son suficientes para recuperar la inversión y cuál es el ahorro real para tu presupuesto o si existen otras opciones que sean más atractivas para tu economía.

“La compañía registró volúmenes de venta de gasolina récord en las últimas cinco semanas del trimestre“, señaló Ron Vachris, director ejecutivo de Costco, durante la presentación de resultados del tercer trimestre fiscal de mayo de 2026.

La fórmula que pocos conocen

El cálculo del consumo de gasolina no es complicado.

Para saber cuántos galones necesitas comprar en Costco para recuperar los $65 de la membresía Gold Star, la fórmula es: $65 ÷ ahorro por galón = galones necesarios para empatar. Si el precio en Costco es 20 centavos más barato que la gasolinera habitual, se necesitan 325 galones al año, de acuerdo con un análisis de Jalopnik de julio de 2025.

Un conductor promedio que recorre 15,000 millas al año en un auto que consume 25 mpg gasta cerca de 600 galones anuales. Con ahorro de 20 centavos por galón, ese conductor ahorraría $120 al año, que equivale casi al doble del costo de la membresía.

Lo que cambia según tu ciudad

En Los Ángeles, donde la diferencia llega a 50 centavos por galón, solo se necesitan 130 galones para hacer atractiva la membresía. En Texas o el sureste del país, donde la brecha es de 15 a 20 centavos, el umbral es de entre 325 y 433 galones, según datos de NJ.com de abril de 2026.

“Costco ofrece gasolina que puede ser hasta 30 centavos más barata que otras gasolineras”, agregó Andrea Woroch, especialista en presupuesto y compras del consumidor, en marzo de 2026.

En Nueva York, según la agencia de energía del estado de Nueva York (NYSERDA) la gasolina regular promedió $4.46 por galón en la semana del 25 de mayo de 2026. La diferencia con Costco es de 30 centavos (CNN Business el 31 de mayo de 2026) el ahorro sería de unos $4.20 por tanque de 14 galones.

Si vives en otra zona del país y quieres saber exactamente cuánto ahorrarías llenando el tanque en Costco, puedes consultar GasBuddy y comparar con las tres gasolineras más cercanas durante al menos dos semanas.

Gold Star vs. Executive: cuál conviene según tu bolsillo

Gold Star ($65 al año): acceso a almacén y gasolinera. Se recupera solo con combustible si se compran más de 325 galones anuales con ahorro de 20 centavos

acceso a almacén y gasolinera. Se recupera solo con combustible si se compran más de 325 galones anuales con ahorro de 20 centavos Executive ($130 al año): incluye 2% de reembolso en todas las compras en Costco (hasta $1,250 al año). Se recupera si el hogar gasta al menos $3,250 anuales en Costco, según U.S. News & World Report para abril de 2026

incluye 2% de reembolso en todas las compras en Costco (hasta $1,250 al año). Se recupera si el hogar gasta al menos en Costco, según U.S. News & World Report para abril de 2026 Tarjeta Costco Anywhere Visa: ofrece 5% de reembolso en gasolina de Costco. Es el beneficio más alto disponible en cualquier tarjeta de crédito para este gasto, según The Points Party a febrero de 2026

Con la tarjeta y el precio más bajo, un conductor que llena un tanque de 14 galones cada semana puede ahorrar más de $400 al año solo en combustible.

Cuando la membresía no vale la pena

Si la gasolinera de Costco más cercana está a más de 10 minutos fuera de la ruta habitual, el ahorro en combustible generado por el desvío puede absorber parte del beneficio. Si llenas el tanque una o dos veces al mes con un auto pequeño, probablemente no alcances a comprar los 325 galones anuales necesarios para empatar.

Para esos casos, la membresía solo conviene si agregas compras regulares de despensa o artículos del hogar.

Tres pasos a revisar antes de renovar o comprar

Compara el precio de Costco con tu gasolinera habitual durante dos semanas usando GasBuddy. Si la diferencia es menor a 15 centavos, necesitarás más de 430 galones anuales para recuperar los $65 Calcula tu consumo anual: millas recorridas ÷ rendimiento del auto (mpg) = galones por año. Si supera los 400, la membresía básica probablemente se paga sola Evalúa si gastas más de $3,250 en Costco. Si es así, una membresía Executive recupera su costo adicional de $65 con el reembolso del 2%.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los costos de la membresía de Costco y gasolina

¿Cuánto cuesta la membresía de Costco en 2026?

Gold Star cuesta $65 al año y Executive $130. El último aumento fue en septiembre de 2024, el primero en siete años.

¿Cuánto más barata es la gasolina de Costco?

Entre 10 y 40 centavos por galón menos que gasolineras cercanas. En promedio nacional ronda los 20–30 centavos.

¿Puedo usar la gasolinera de Costco sin ser miembro?

No. Solo puedes cargar con membresía activa o con una tarjeta regalo de Costco recargada por un miembro.

¿La tarjeta Costco Anywhere Visa vale la pena?

Para miembros Executive, sí: 5% de reembolso en gasolina de Costco, 4% en otras gasolineras, sin cuota adicional. Aplica en los primeros $7,000 de gasto anual en combustible.

¿Costco devuelve el dinero si la membresía no conviene?

Sí. La garantía de satisfacción total permite cancelar en cualquier momento y recibir el reembolso completo de la membresía.

Conclusión

La membresía de Costco es rentable según los hábitos de manejo del cliente. Para una familia hispana de clase media que llena el tanque una o dos veces por semana, la matemática casi siempre favorece a Costco, especialmente donde la brecha de precio es de 25 centavos o más.

Lo que cambiará en los próximos meses es el precio del combustible. Con la volatilidad en mercados internacionales de petróleo y la incertidumbre arancelaria, los analistas anticipan mayor fluctuación en los precios de la gasolina en el segundo semestre de 2026.

En ese escenario, quienes ya tienen membresía y una gasolinera Costco cerca estarán mejor posicionados para absorber esos incrementos que quienes paguen precio de lista en cada tanque.

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