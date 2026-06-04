Manchester City amenaza con demandar a candidato presidencial del Real Madrid por “anunciar” fichaje de Haaland

A tan solo días de empezar el Mundial 2026, el ambiente en el fútbol europeo está que arde. Este jueves el Manchester City amenazó públicamente con demandar al candidato presidencial del Real Madrid Enrique Riquelme luego de que el pasado miércoles anunciara a Erling Haaland como su fichaje estrella si gana las elecciones de este domingo.

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En un comunicado, el Manchester City no solo desmintió la promesa electoral de Riquelme, sino que la rechazó y asomó acciones legales en su contra por el uso de la imagen del jugador.

“Las historias que han surgido desde España con respecto al futuro de Erling Haaland son falsas. No hay manera de que esto suceda y no hay una cláusula contractual que lo permita”, indicaron.

“Estamos considerando tomar acciones legales por el uso de la imagen del futbolista en este contexto”, precisaron. Y es que Riquelme “anunció” a Haaland como fichaje estrella utilizando la nueva playera del Madrid que salió el miércoles al mercado con el nombre del noruego y el número nueve.

? DURO COMUNICADO del CITY por HAALAND contra ENRIQUE RIQUELME:



? "Las historias son falsas. Estamos considerando acciones legales". pic.twitter.com/K04VSIYz4e — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 4, 2026

Padre de Erling Haaland y representante desmienten fichaje por el Real Madrid

Antes del duro comunicado del Manchester City, el padre del futbolista, Alf-Inge Haaland, junto a su representante Rafaela Pimienta, enviaron un comunicado en conjunto a ESPN desmintiendo toda vinculación con Riquelme y el Real Madrid.

“Todo es muy entretenido, pero no es real. Esperamos lo mejor para ambos candidatos en las elecciones de Real Madrid“, indicaron.

La promesa de Enrique Riquelme que le puede costar una demanda del Manchester City

El empresario, que busca destronar a Florentino Pérez de la presidencia del Real Madrid, acudió la noche del miércoles a uno de los programas más famosos de España.

Durante la emisión de ‘El Hormiguero’, Riquelme garantizó la incorporación de Haaland en caso de ganar la elección el domingo. Incluso mostró la nueva camiseta del Madrid con el dorsal nueve y el nombre de Haaland.

“Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid“, dijo y prometió pagar la cuota de los socios en caso de incumplir con el anuncio, una maniobra ya usada por Florentino Pérez en campaña presidencial cuando anunció el fichaje de Luis Figo.

Cuando se hacen promesas, hay que respaldarlas.



Por eso anoche lo dejé claro: compromiso por escrito, con garantía notarial y avalado por patrimonio personal.



Si no se cumple, pagaré el 100% de la cuota de socio de los 100.000 socios del Real Madrid la próxima temporada.



Sin? pic.twitter.com/kBHR1DQeWr — Enrique Riquelme (@legadoyfuturo26) June 4, 2026

Haaland, que jugará el Mundial 2026 con Noruega, firmó recientemente un contrato con el Manchester City por 10 años. Su llegada a Inglaterra se dio en 2022 procedente del Borussia Dortmund en 2022.



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