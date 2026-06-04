Juez prohíbe a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia en campaña

Una jueza colombiana ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su colectividad política, Defensores de la Patria, abstenerse de manera inmediata de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia en cualquier tipo de acto público o material publicitario de campaña.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá como una medida provisional mientras se estudia a fondo una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón. El accionante solicitó el cese inmediato del uso de la indumentaria deportiva y otros distintivos del equipo nacional argumentando la necesidad de salvaguardar derechos fundamentales como “el derecho a la igualdad, la no discriminación, el derecho de elegir y ser elegido”.

“Se ordena al ciudadano candidato presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella y al partido político Defensores de la Patria para que de manera inmediata se abstengan de utilizar o exhibir (…) la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol”, dictamina el fallo judicial.

El dictamen frena en seco la estrategia de movilización que el movimiento derechista exhibió el pasado domingo, cuando miles de sus simpatizantes acudieron a las urnas vistiendo la camiseta amarilla y posteriormente tiñeron de ese color el Malecón del Río en Barranquilla para celebrar el paso de su líder al balotaje.

Esta determinación judicial se produce apenas días después de que el aspirante de izquierda, Iván Cepeda (quien disputará la presidencia frente a De la Espriella en la segunda vuelta del próximo 21 de junio), tildara la estrategia de “oportunista” y exigiera un pronunciamiento formal de las autoridades del balompié local.

Al respecto, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aclaró en un comunicado emitido el lunes que, por su naturaleza de entidad privada, carece de la facultad legal para prohibir la compra o uso de una prenda comercial comercializada libremente. Sin embargo, la institución lamentó que el uniforme nacional sea instrumentalizado en debates políticos, recordando que la camiseta “simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras”.

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