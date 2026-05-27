Comprar en el supermercado equivocado podría elevar tu gasto semanal hasta un 40%

El lugar donde haces las compras del súper podría estar afectando mucho más tu bolsillo de lo que imaginas. Una investigación reciente de Consumer Reports encontró diferencias de hasta casi 40% en el precio de los mismos productos dependiendo de la cadena de supermercados elegida.

El análisis comparó canastas con artículos básicos como carne, frutas, verduras y productos empaquetados en distintas ciudades de Estados Unidos, utilizando a Walmart como punto de referencia para medir los precios.

La diferencia puede superar el 33%

De acuerdo con la investigación, el costo de una misma canasta de supermercado llegó a variar más de 33% entre las opciones más económicas y las más caras en varias ciudades del país.

Cuando el estudio incorporó clubes de mayoreo y supermercados especializados, las diferencias fueron todavía mayores.

Brian Vines, investigador de Consumer Reports, explicó que el equipo recreó compras semanales típicas para medir cuánto podía cambiar el precio dependiendo de la tienda.

“Consumer Reports comparó precios de alimentos entre grandes cadenas creando canastas de productos comunes, como alimentos empaquetados, frutas, verduras y carne, utilizando a Walmart como referencia”, señaló.

Costco, BJ’s y Aldi aparecen entre las opciones más baratas

Según el reporte, clubes de mayoreo como Costco y BJ’s Wholesale Club fueron constantemente de las alternativas más económicas, llegando incluso a costar alrededor de 20% menos que Walmart.

Las cadenas de descuento Aldi y Lidl también destacaron como algunas de las mejores opciones para ahorrar en productos básicos.

En contraste, supermercados considerados ‘premium’, como Whole Foods Market y, en algunas regiones, Trader Joe’s, registraron precios entre 25% y casi 40% más altos que Walmart por productos prácticamente idénticos.

Expertos recomiendan combinar tiendas

El informe advierte que muchas familias continúan comprando únicamente en un supermercado por costumbre, aunque eso podría representar cientos de dólares adicionales al año en gastos de comida.

Por ello, los especialistas recomiendan dividir las compras entre diferentes cadenas para aprovechar mejores precios.

“No dependas de una sola tienda. Combina visitas entre cadenas de descuento y supermercados tradicionales o compra algunos productos al mayoreo mientras consigues artículos especiales en otros lugares”, aconsejó Vines.

La estrategia puede incluir comprar productos en grandes cantidades en tiendas de mayoreo y adquirir frutas frescas o artículos específicos en otros supermercados más pequeños.

Aplicaciones y programas de recompensas ayudan a ahorrar

Consumer Reports también recomendó utilizar aplicaciones móviles y programas de lealtad de las tiendas, ya que muchos descuentos digitales y precios especiales solo están disponibles para miembros registrados.

Además, sugieren revisar primero lo que ya se tiene en casa antes de salir a comprar para evitar gastos innecesarios.

Inflación sigue afectando el gasto familiar

El reporte surge en medio de la presión que continúa generando la inflación en los hogares estadounidenses, especialmente en productos de consumo diario como alimentos.

Cada vez más consumidores están optando por dividir sus compras entre varias tiendas, buscar promociones digitales y aprovechar clubes de mayoreo para intentar reducir el impacto del alza en los precios.

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