El Mundial 2026 inyectará $3,300 millones en NY y NJ: quiénes pueden ganar dinero desde ahora

A una semana del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el dinero que traerá consigo el torneo ya comenzó a circular en Nueva York y Nueva Jersey, una de las sedes principales. Con una derrama económica proyectada de $3,300 millones y más de 26,000 empleos asociados al torneo, trabajadores, restaurantes, hoteles y pequeños negocios tienen una oportunidad única para beneficiarse del evento deportivo más importante del año, cuya final será en MetLife Stadium.

Los efectos ya comienzan a sentirse. Las contrataciones en sectores vinculados a hospitalidad, turismo, transporte y eventos aumentaron un 30% en las ciudades sede, respecto al promedio de los meses anteriores, según datos de OysterLink del 3 de junio.

Para atender a los visitantes, unos 600 negocios ya se registraron en los programas oficiales del Comité Anfitrión para conectar con los miles de visitantes que llegarán de todo el mundo. Si quieres generar ingresos adicionales este verano, la ventana para aprovechar el impulso económico ya está abierta.

$3,300 millones en el aire, que podrían beneficiar tu barrio

De acuerdo con un análisis de Tourism Economics realizado para el Comité Anfitrión FIFA 2026 NY–NJ proyecta $3,300 millones en derrama económica regional. De ellos, $1,300 millones llegarían directamente como ingreso laboral para trabajadores del área y más de $431.9 millones en recaudación fiscal para ambos estados.

Para los partidos, se esperan más de 1.2 millones de visitantes en la región de la Gran Manzana entre el 11 de junio y el 19 de julio. Su presencia en la zona implica consumo real en restaurantes, transporte, hoteles y tiendas de los cinco condados y todo Nueva Jersey.

Empleos disponibles ahora: quién contrata y cuánto paga

Las vacantes están disponibles. Solo en el área de Nueva York hay más de 789 posiciones temporales activas en plataformas como ZipRecruiter, con roles en hospitalidad, logística, catering, seguridad y operaciones de evento.

Por ejemplo, una vacante publicada en Job Today para trabajar en la zona de Manhattan ofrece $24 dólares por hora como embajador de hospitalidad multilingüe, sin experiencia previa requerida. El bilingüismo, principalmente del español, es una ventaja competitiva real para atender a miles de visitantes provenientes de países como México, España, Argentina, Ecuador y docenas de naciones más, así como visitantes que hablan portugués o francés.

Para buscar trabajo: Usa términos como ‘FIFA 2026 New York’ o ‘World Cup hospitality’ en ZipRecruiter, Indeed y jobs.fifa.com.

Los programas que apoyarán pequeños negocios

El 14 de mayo, el Concejo Municipal de Nueva York aprobó un paquete de medidas con mapa interactivo de negocios participantes y apoyo directo a comerciantes.

El programa ‘Five Borough Winners Special’ permite que bares y restaurantes ofrezcan comidas y bebidas a precio fijo de $26 dólares, mientras el ‘NYC Neighborhood Passport’ cuenta con una guía para que turistas puedan recorrer barrios inmigrantes con sellos digitales. Registro abierto hasta el 1 de julio en nyc-business.nyc.gov.

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill lanzó el 26 de mayo el programa ‘Welcome World Cup Rewards’, una plataforma digital que conecta visitantes con pequeños negocios locales mediante un sistema de puntos canjeables.

“La Copa Mundial debe ir mucho más allá del día del partido”, sostuvo Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión. “El programa anima a los fanáticos a explorar las comunidades de Nueva Jersey y apoyar a los pequeños negocios”.

La Cámara Hispana de Comercio de Nueva Jersey (SHCCNJ) señaló que la comunidad latina aporta $137,000 millones al PIB estatal. Desde 2024, la cámara ofrece el directorio Business Link para ampliar la visibilidad de negocios para recibir visitantes internacionales.

Rentar tu espacio: hasta $6,000 dólares en cinco semanas

Para propietarios de espacios de hospedaje, ya sea una habitación como un espacio para rentar es la oportunidad más directa. Según un estudio de Deloitte encargado por Airbnb, los anfitriones de NY y NJ podrían generar en promedio $6,000 dólares durante el torneo, la proyección más alta entre todas las ciudades sede. Además, Airbnb ofrece un bono de $750 dólares a nuevos anfitriones que registren su primera propiedad antes del 31 de julio.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la derrama económica del Mundial en NJ/NY

¿Cuándo inicia el Mundial en NY y NJ?

El primer partido en la región se juega el 13 de junio en el MetLife Stadium. La final es el 19 de julio de 2026. En total serán 8 partidos.

¿Cuántos empleos genera el torneo en la región?

Más de 26,000 empleos, con un ingreso laboral proyectado de $1,300 millones, según Tourism Economics.

¿Se necesita inglés para trabajar en el Mundial?

No necesariamente. Muchas posiciones buscan específicamente candidatos bilingües español-inglés. Dominar otro idioma, particularmente el español, es una ventaja en puestos como atención al cliente.

¿Cómo se registra un negocio en los programas oficiales?

En Nueva York: nyc-business.nyc.gov hasta el 1 de julio. En Nueva Jersey: nynjfwc26.com y shccnj.org.

¿Qué pasa si mi negocio es muy pequeño o informal?

Los programas Welcome World Rewards y Five Borough están diseñados para promover pequeños comercios. La SHCCNJ ofrece orientación gratuita para negocios de todos los tamaños.

Conclusión

El mayor torneo de fútbol de la historia ofrece una oportunidad que no volverá a la región en décadas. Los negocios que ya están registrados hoy habrán construido una base sólida para aprovechar la visita de la clientela internacional que generará una temporada alta que ningún otro evento pudo darles.

El dinero ya está en circulación. La pregunta es si tu negocio o tu empleo estarán dentro del partido cuando llegue el primer silbatazo.

Sigue leyendo:

– Hoteles baratos en Nueva York: dónde dormir sin quedar lejos de las principales atracciones

– Ir al Mundial 2026 en EE.UU. puede costar más de $5,000 por persona: la guía real de gastos

– Mundial 2026: cómo comer en restaurantes icónicos de Nueva York por solo $26 dólares