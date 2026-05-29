Mundial 2026 genera inquietud entre migrantes por operativos de ICE

La celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México genera expectativa entre millones de aficionados, pero también preocupación entre sectores de la población migrante que temen que los operativos del Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se intensifiquen durante el torneo.

Las inquietudes han cobrado fuerza debido a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump y a la participación habitual del ICE en los dispositivos de seguridad de grandes eventos. Diversas organizaciones de derechos civiles advierten que la presencia de agentes migratorios cerca de estadios, aeropuertos y zonas de aficionados podría afectar a personas en situación migratoria vulnerable.

Uno de los casos que refleja este temor es el de Emile, un inmigrante haitiano residente en Ohio, quien sueña con apoyar a su selección en su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974. Sin embargo, asegura que teme desplazarse para asistir a los partidos debido a la posibilidad de ser interceptado por agentes migratorios, de acuerdo con lo publicado con AFP.

Según relató, incluso recibió la recomendación de su abogado de evitar viajar en avión para reducir riesgos en aeropuertos, donde podrían realizarse controles migratorios.

Crece la preocupación entre las comunidades migrantes

El sentimiento de incertidumbre no se limita a la comunidad haitiana. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes señalan que muchas personas observan con preocupación las operaciones de ICE en distintas ciudades estadounidenses.

Monica Sarmiento, integrante de la Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes, afirmó que existe un ambiente de temor entre familias migrantes, incluidas personas con estatus de protección legal. De acuerdo con la activista, numerosas personas detenidas y deportadas carecen de antecedentes penales y llevan años viviendo y trabajando en Estados Unidos.

Las preocupaciones aumentan debido a que Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos programados para el Mundial 2026, lo que convertirá a ciudades como Miami, Los Ángeles, Dallas y Nueva York en centros de reunión para miles de aficionados nacionales e internacionales.

Haitianos bajo presión por el futuro del TPS

La comunidad haitiana enfrenta además la incertidumbre relacionada con el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), un mecanismo que protege a determinados migrantes de la deportación.

Para miles de haitianos, la posible eliminación de este beneficio representa una amenaza significativa, ya que Haití continúa enfrentando problemas de inestabilidad política, crisis económica y violencia de pandillas.

Organizaciones alertan sobre posibles riesgos

Las preocupaciones también se alimentan de reportes citados por organizaciones de derechos humanos. Entre ellos figura el caso de un solicitante de asilo que, según denuncias recogidas por defensores de migrantes, fue detenido y deportado después de asistir a la final del Mundial de Clubes celebrada el año pasado en Nueva Jersey.

En abril, más de 120 organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos emitieron una advertencia dirigida a viajeros internacionales. En el documento señalaron posibles riesgos de detenciones, deportaciones y otras vulneraciones de derechos para aficionados, periodistas, jugadores y visitantes que ingresen al país.

Los grupos firmantes sostienen que algunos viajeros podrían enfrentar situaciones como negativas de ingreso, detenciones o perfilamiento racial durante su estancia en territorio estadounidense.

La postura oficial del gobierno y la FIFA

Frente a estas preocupaciones, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que los visitantes que ingresen legalmente a Estados Unidos para asistir al Mundial no tienen motivos para preocuparse.

La dependencia afirmó que las acciones de control migratorio se dirigen únicamente a personas que permanecen en el país de manera ilegal.

Por su parte, la FIFA indicó que mantiene su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en el marco de la organización de la Copa del Mundo 2026.

A poco más de un año del inicio del torneo, el debate sobre migración y seguridad comienza a ganar protagonismo, mientras miles de aficionados migrantes evalúan si podrán disfrutar del mayor evento futbolístico del planeta sin temor a consecuencias migratorias.

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