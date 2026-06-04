El Mundial 2026 impulsará más de 26,000 empleos en NY y NJ: qué puestos buscan cubrir primero

El Mundial 2026 no solo traerá aficionados y partidos a la región de Nueva York y Nueva Jersey; también abrirá miles de oportunidades laborales durante el próximo mes.

El Comité Organizador NYNJ estima que el torneo generará más de 26,000 empleos y una derrama económica de $3,300 millones solo para esta región, impulsando la contratación de trabajadores en áreas como seguridad, hospitalidad, transporte, logística y atención al público.

El MetLife Stadium de East Rutherford, además, será el corazón del torneo, ya que recibirá 8 partidos del torneo, incluida la gran final del 19 de julio. Para la comunidad hispana, la ventana es estrecha: los partidos comienzan el 13 de junio y muchas convocatorias laborales ya están en su fase final de contratación.

Una oportunidad que empieza en diez días

El calendario de partidos en MetLife Stadium tiene garantizada además la participación de selecciones con gran popularidad en la zona: Brasil, Francia, Ecuador, Alemania y Panamá, entre otros. Pese a los altos costos de las entradas, el transporte y los alimentos, los organizadores esperan que cada partido atraiga entre 70,000 y 82,500 espectadores.

Por ello, la derrama no será solo para la FIFA. También hay dinero para las industrias de catering, transporte, seguridad, interpretación, limpieza, hospitalidad y logística, multiplicados por ocho noches de partido, más los días de preparación y cierre de cada evento.

Los empleos más buscados y cuánto pagan

Según las bolsas de trabajo activas al 3 de junio de 2026, estas son las categorías con mayor demanda en el área NY-NJ para el Mundial:

Hospitalidad y restaurantes (meseros, bartenders, anfitriones): Sueldos de entre $16 y $25 por hora , más propinas en muchos casos

(meseros, bartenders, anfitriones): Sueldos de entre , más propinas en muchos casos Transporte y logística (conductores, coordinadores de flota, despacho): entre $20 y $40 por hora

(conductores, coordinadores de flota, despacho): entre Seguridad (acceso a estadio, hospitalidad VIP): entre $18 y $30 por hora

(acceso a estadio, hospitalidad VIP): entre Traducción e interpretación (español, portugués, francés): salarios desde $60,000 anuales para cargos de coordinación temporal

(español, portugués, francés): salarios desde para cargos de coordinación temporal Operaciones generales (limpieza, asistentes de venue, control de acceso): entre $15 y $21 por hora

Los salarios más altos, transporte ejecutivo y coordinación de hospitalidad VIP, superan los $43 por hora en algunas plataformas.

La ventaja de hablar español en este mercado laboral

Las estimaciones indican que durante el evento llegarán a NY-NJ más de 1.2 millones de visitantes y una gran proporción de ellos provendrá desde América Latina, España, Francia, Portugal y África occidental. Para atenderlos, los organizadores necesitan personal bilingüe.

La propia FIFA abrió posiciones específicas de traducción y servicios lingüísticos para el Mundial, incluyendo un gerente de traducción al español para el Centro de Idiomas del torneo. No son los únicos cargos que valoran el idioma: las industrias de hospitalidad, seguridad y transporte, hablar español es en muchos casos un requisito explícito.

Por ello, un trabajador bilingüe es particularmente más valorado que candidatos monolingües en este mercado específico.

Dónde aplicar y qué tener en cuenta

Las plataformas activas con convocatorias vigentes al 3 de junio de 2026 incluyen:

ZipRecruiter : más de 1,000 empleos en Brooklyn, NY y alrededores para el Mundial

: más de 1,000 empleos en Brooklyn, NY y alrededores para el Mundial ZipRecruiter Newark, NJ : entre $16 y $52 por hora en trabajos temporales

: entre en trabajos temporales TeamWork Online (teamworkonline.com): bolsa de trabajo oficial para eventos deportivos, con posiciones FIFA vigentes

(teamworkonline.com): bolsa de trabajo oficial para eventos deportivos, con posiciones FIFA vigentes FIFA Jobs (jobs.fifa.com): portal oficial del organizador con posiciones en hospitalidad, operaciones y servicios de idiomas

(jobs.fifa.com): portal oficial del organizador con posiciones en hospitalidad, operaciones y servicios de idiomas Indeed East Rutherford, NJ: 23 posiciones activas directas en MetLife

La mayoría son contratos de mayo a julio de 2026. Incluso algunos puestos operativos no exigen experiencia previa, solo disponibilidad para trabajar en horarios nocturnos y fines de semana.

Lo que no dicen los avisos de empleo del Mundial

Sin embargo, obtener uno de estos puestos temporales puede representar un riesgo para los migrantes: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que desplegará agentes de ICE, HSI y CBP en todas las sedes mundialistas, aunque las autoridades aclararon que no habrá ‘redadas masivas’. Mullin no descartó, sin embargo, posibles detenciones migratorias durante el evento.

Además, el Mundial fue clasificado con categoría ‘SEAR 1’, el nivel de riesgo más alto para eventos especiales federales.

Sin embargo, para trabajadores sin documentos o con estatus legal incierto, esta información es relevante antes de tomar una decisión laboral en el entorno del estadio.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empleos en el Mundial 2026 en NY y NJ

¿Cuántos empleos generará el Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey?

El Comité Organizador NYNJ proyecta más de 26,000 empleos en ambos estados, con una derrama económica de $3,300 millones, según Tourism Economics, empresa de Oxford Economics.

¿Cuánto se puede ganar trabajando en el Mundial 2026?

Los salarios van de $15 a $52 por hora. Transporte ejecutivo y coordinación de operaciones tienen los rangos más altos; hospitalidad y limpieza, los más accesibles para candidatos sin experiencia.

¿Hablar español ayuda para conseguir trabajo en el Mundial?

Sí. Con más de 1.2 millones de visitantes esperados, el personal bilingüe tiene una ventaja clara en hospitalidad, seguridad y servicios de traducción.

¿Dónde puedo aplicar a empleos del Mundial 2026 en NY y NJ?

Las principales plataformas son ZipRecruiter, TeamWork Online, Indeed y el portal oficial jobs.fifa.com. Las convocatorias activas están en su etapa final de contratación.

¿Es seguro trabajar en el estadio si soy inmigrante?

Los organizadores no han emitido restricciones por estatus migratorio. Sin embargo, el DHS confirmó presencia de ICE y CBP durante el torneo, aunque no tendrán acciones de control migratorio.

Conclusión

El Mundial 2026 es uno de los eventos laborales más importantes que ha vivido la región NY-NJ en décadas. Pero la ventana se cierra rápido: el primer partido es el 13 de junio y las contrataciones finales están ocurriendo esta semana.

Para la comunidad hispana con disponibilidad, bilingüismo y las ganas de trabajar en un evento histórico, el momento de aplicar es ahora. Si esperas a que el torneo comience para buscar empleo, llegarás tarde a la mayoría de las convocatorias.

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