Nueva York se propone que el Mundial 2026 deje un legado permanente en los vecindarios más pobres

Las autoridades de Nueva York se han propuesto que la Copa del Mundo 2026 que inicia en pocos días no sea un evento limitado a unas semanas, con miles de espectadores y un ganador. Se avanzan en inversiones para que miles de neoyorquinos sigan en el terreno de juego.

La iniciativa denominada “NY Kicks: Un Fondo de Inversión para el Legado de la Copa del Mundo”, contempla la construcción, expansión y modernización de campos de fútbol en comunidades desfavorecidas, con el objetivo de convertir la pasión generada por el mayor evento deportivo del planeta en oportunidades permanentes para niños, jóvenes y familias.

El programa, incluido en el presupuesto estatal del año fiscal 2027, destina 5 millones de dólares para subvenciones de infraestructura y un millón adicional para programas operativos, equipamiento deportivo y capacitación, consolidando una de las apuestas más ambiciosas del estado para aprovechar el impacto social de este evento deportivo mundial.

“Mientras los niños de todo Nueva York observan cómo se desata la emoción de la Copa del Mundo este verano, nosotros estamos facilitando que practiquen este hermoso deporte, para que las comunidades puedan construir infraestructura futbolística, reducir las tarifas de participación y garantizar que todos los niños tengan acceso a actividades seguras y saludables durante los años venideros”, afirmó este miércoles la gobernadora Kathy Hochul al anunciar el proyecto.

La gobernadora subrayó que la iniciativa busca facilitar el acceso al llamado “deporte rey”, reducir barreras económicas y garantizar espacios seguros para la recreación y el desarrollo comunitario.

Más allá de la emoción de los partidos que se disputarán en la región metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, la administración estatal busca que el Mundial se convierta en un catalizador de transformación social.

El legado

La decisión adquiere una relevancia especial en un estado donde millones de inmigrantes provenientes de América Latina, el Caribe, África y Europa han convertido al fútbol en uno de los deportes con mayor crecimiento entre las nuevas generaciones.

Mientras los focos internacionales estarán puestos durante unas semanas sobre los partidos del Mundial, el gobierno estatal busca que la verdadera victoria se mida en los años posteriores: más canchas, más jóvenes practicando deporte, menores costos de participación y comunidades más conectadas a través de una pasión compartida.

De esta manera, Nueva York intenta replicar uno de los mayores desafíos de las grandes citas deportivas: transformar un espectáculo global de corta duración en una inversión con impacto permanente para quienes viven en los vecindarios que recibirán parte de ese legado.

En la cancha de los más vulnerables

Las ayudas económicas oscilarán entre 75,000 y 200,000 dólares por proyecto y estarán dirigidas a municipios, autoridades públicas y organizaciones sin fines de lucro. Tendrán prioridad las comunidades identificadas con niveles moderados o severos de vulnerabilidad.

Para la presidenta y directora ejecutiva de Empire State Development, Hope Knight, la iniciativa permitirá extender los beneficios del torneo más allá de las ciudades sede.

“El programa NY Kicks ayudará a ampliar el impacto de la Copa Mundial hacia comunidades desfavorecidas de todo el estado. Apoyar la creación de instalaciones deportivas fortalecerá los vecindarios y reforzará los beneficios económicos, turísticos y comunitarios asociados con esta competencia internacional”, señaló.

La administración estatal también destaca el componente social y de salud pública del programa. La comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Dra. DaMia Harris-Madden, aseguró que el proyecto puede generar beneficios físicos, emocionales y sociales para miles de jóvenes neoyorquinos mucho después de que concluya el torneo.

La iniciativa se integra además a la estrategia “Menos Pantalla, Más vida” impulsada por Hochul para promover actividades al aire libre y reducir el tiempo que niños y adolescentes pasan frente a las pantallas.

Otras iniciativas mundialistas en NY:

Experiencias públicas de visualización: organización de eventos gratuitos para ver los encuentros del Mundial, incluyendo actividades en Long Island y otros puntos del estado.

organización de eventos gratuitos para ver los encuentros del Mundial, incluyendo actividades en Long Island y otros puntos del estado. Transporte para aficionados: reducción de tarifas y reserva del 20% de los boletos del servicio oficial de autobuses para residentes de Nueva York que asistan a los partidos.

reducción de tarifas y reserva del 20% de los boletos del servicio oficial de autobuses para residentes de Nueva York que asistan a los partidos. Eventos gratuitos en los cinco condados de NYC: programación especial para aficionados en Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island.

programación especial para aficionados en Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island. Subvenciones comunitarias del Mundial: financiamiento para 12 proyectos locales relacionados con el torneo, incluidas transmisiones públicas y actividades culturales.

financiamiento para 12 proyectos locales relacionados con el torneo, incluidas transmisiones públicas y actividades culturales. Flexibilización de permisos para eventos : autorización temporal para ampliar espacios de servicio y facilitar celebraciones vinculadas al Mundial.

: autorización temporal para ampliar espacios de servicio y facilitar celebraciones vinculadas al Mundial. Extensión de horarios comerciales: propuesta para que bares y restaurantes puedan permanecer abiertos durante la transmisión de los partidos.

propuesta para que bares y restaurantes puedan permanecer abiertos durante la transmisión de los partidos. Estrategia de impacto económico y turístico: coordinación estatal para maximizar la llegada de visitantes, el consumo local y la promoción internacional de Nueva York.

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