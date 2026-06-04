“La Casa de los Famosos 6”: Tres nuevos finalistas se unen a Luis

“La Casa de los Famosos 6” sigue llenando de sorpresas a sus seguidores en esta etapa final y en este miércoles se llevó a cabo la última dinámica de nominación. Además, se dieron a conocer los nombres de tres finalistas más que se unen a Luis Coronel, quien fue el primero en asegurar su nombre en la decisiva fase.

En esta oportunidad, la jefa pasó uno a uno a los habitantes y les pidió que indicaran el nombre del participante al que le regalarían dos puntos para que pudiera llegar a la semana final y al que le darían un punto por la misma razón.

¿Quiénes son los tres nuevos finalistas?

Tras realizar las votaciones, la primera en pasar a la ronda decisiva fue Curvy, quien fue seguida por su compañera en los “guerreros de la luz”, Celinee Santos, la dominicana que tenía ese objetivo desde que comenzó la competencia.

Los “espartanos” no se quedaron atrás y Stefano fue el tercer miembro incluido entre los finalistas de “La Casa de los Famosos 6“, siendo el primero de ese grupo en asegurarse un cupo en la semana final.

Así va la lista de finalistas:

Luis Coronel

Curvy Zelma

Celinee Santos

Stefano Piccioni

Evidentemente, el resto de los habitantes quedó dentro de la placa de nominados a eliminación y dependerá del público para ver si sigue en la lucha por avanzar a la instancia decisiva o debe irse a la casa.

Estos son los nominados de la decimosexta semana de “La Casa de los Famosos 6”

Fabio Agostini

Yoridan Martínez

Josh Rodríguez

Verónica del Castillo

Kenny

Horacio Pancheri.

Puedes votar por tu favorito a través de la página web de Telemundo.com, abriendo el enlace de La Casa de los Famosos.

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