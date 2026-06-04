Matemático alemán que acertó los últimos tres campeones del Mundial, lanzó su predicción de 2026

Joachim Klement no es adivino. Tampoco es un fanático del fútbol. Es un economista alemán que trabaja como asesor en un banco de inversión británico y que, en su momento, diseñó un modelo matemático para demostrar precisamente que predecir el ganador de un Mundial era imposible.

Sin embargo, el experimento le salió al revés. Acertó con Alemania en 2014, lo volvió a hacer con Francia en 2018 y repitió gesta con Argentina en 2022. Ahora, a pocos días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (el primero en la historia con 48 selecciones), ha vuelto a publicar su pronóstico: Países Bajos.

“La primera vez quedé horrorizado cuando Alemania salió campeón mundial en Brasil, también por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica”, explicó en una entrevista con el medio alemán Der Spiegel.

Pronostica una victoria de Países Bajos

El pronóstico para el Mundial de este año lo explica Klement diciendo que Países Bajos es entre la nación futbolística más fuerte entre las que no ha ganado el torneo, aunque agrega que tal vez haya añadido inconscientemente determinadas variables en el modelo para que, por fin, la predicción no se cumpla.

Otro factor importante, señala Klement en una nota publicada en internet en inglés, es la temperatura. “Si un país es demasiado frío o demasiado caliente resulta imposible jugar fútbol. La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica. “¿Es acaso un milagro que salvo Inglaterra en 1966 y Alemania en 1954, 1974, 1990 y 2014 todos los campeones del mundo vengan de esas regiones?”, se pregunta con algo de ironía.

El ser país sede, admite Klement probablemente refiriéndose a México (más que a Estados Unidos o Canadá), es algo que también puede ayudar. Usando todas esas variables, según el matemático, se puede explicar en un 55 por ciento el éxito de un país a lo largo de un Mundial. Pero un 45 por ciento, agrega, tiene que ver con la suerte.

En su explicación del modelo, Klement advierte que para este Mundial, por tener una ronda más de eliminación directa, la suerte y el azar pueden tener un peso mayor. “Equipos de menor categoría pueden derrotar a otros que son superiores a partido único”, dice.

? A mathematician who correctly predicted the last THREE World Cup winners has tipped the Netherlands to win the 2026 World Cup. ???



Using a model that factors in GDP, population, FIFA rankings, and football culture, Joachim Klement predicts a Netherlands vs Portugal final? pic.twitter.com/9deRfKbJB3 — Football Talk (@FootballTalkHQ) June 4, 2026

Semifinales europeas

Klement predice unas semifinales netamente europeas en las que Portugal eliminará a Inglaterra y Países Bajos a España. De los sudamericanos, el único equipo que alcanzaría los cuartos sería la Argentina de Lionel Messi que caería ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La sorpresa más grande que contempla el pronóstico es la eliminación de Brasil en dieciseisavos a manos de Japón mientras que Ecuador caería en la misma instancia ante Senegal, Colombia ante Croacia y Uruguay ante Argentina. “Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, derrotó a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y ha derrotado a Inglaterra y a Escocia en las últimas semanas”, escribe Klement para defender su pronóstico.

Spiegel pregunta a un demandado Klement, si no podría hacer de esto un “trabajo a tiempo completo”. “Me temo que a mi jefe no le haría mucha gracia que yo dedicara más esfuerzo a este asunto, todo este revuelo cada cuatro años ya es más que suficiente para mí”, responde. “Además, todo el mundo quiere saber a quién pronostico como campeón del mundo, pero si realmente tuvieran que pagar por ello es probable que su interés fuera considerablemente menor”, afirma. Aunque no es por eso por lo que lo descarta. “Es más, yo me sentiría incómodo cobrando dinero por ello”, concluye.

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