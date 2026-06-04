Revelan los planteles más caros y valiosos que disputarán el Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el análisis de los valores de mercado de las selecciones participantes revela una marcada brecha entre las plantillas más cotizadas y aquellas con menor presupuesto.

Según estadísticas brindadas por Transfermarkt, Francia lidera el listado con un asombroso valor de mercado de $1,650 millones de dólares, cifra que la posiciona como la selección con mayor patrimonio neto en la cita mundialista.

En contraste, equipos como Jordania y Qatar presentan cifras considerablemente inferiores, ilustrando la diversidad económica presente en el torneo.

Francia lidera el ranking

El informe detalló que la selección francesa cuenta con figuras como Kylian Mbappé, cuyo valor individual asciende a 216 millones de dólares, la cifra más alta del campeonato. El delantero del Real Madrid sobresale junto a otras estrellas internacionales como Lamine Yamal y Erling Haaland, quienes también figuran entre los jugadores más cotizados de la competencia, de acuerdo con los datos de Transfermarkt.

En el segundo puesto del ranking aparece Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, con un presupuesto estimado en $1,412 millones de dólares. El mediocampista Jude Bellingham se erige como el futbolista más costoso del plantel británico, con un valor de $151 millones de dólares.

España completa el podio de selecciones con mayor patrimonio neto, superando la barrera de los mil millones de dólares. El conjunto ibérico alcanza un valor de $1,362 millones, consolidando su posición como uno de los equipos más competitivos en términos de inversión y proyección de jóvenes talentos.

CON ARGENTINA DENTRO DEL TOP 10, LOS PLANTELES MÁS CAROS DEL MUNDIAL ??



1??? Francia – ?1.46B

2??? España – ?1.41B

3???????? Inglaterra – ?1.40B

4??? Alemania – ?1.13B

5??? Portugal – ?1.01B

6??? Brasil – ?941M

7??? Países Bajos – ?867M

8??? Argentina – ?739M

9??? Bélgica -? pic.twitter.com/Di89ZnZ5ws — Diario Olé (@DiarioOle) June 3, 2026

Argentina la mejor de sudamerica

El análisis también muestra contrastes en Sudamérica. Argentina, actual campeona del mundo, se ubica en la octava posición con $884 millones de dólares en valor de mercado. El plantel liderado por Lionel Messi mantiene un perfil competitivo, pero los números reflejan una diferencia sustancial respecto a los líderes europeos.

Entre los anfitriones de esta edición, Estados Unidos ocupa el puesto 18 con un valor estimado en $440 millones de dólares. Canadá y México se sitúan en los puestos 26 y 27, respectivamente, con $219 y $210 millones de dólares.

En el extremo opuesto de la tabla, Jordania presenta el menor valor de plantilla, con $21 millones de dólares.

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