Cómo agregar todos los partidos del Mundial 2026 a Google Calendar para no perderte ninguno

El Mundial 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede, con encuentros en Estados Unidos, México y Canadá. Para los fanáticos que no quieren depender de capturas de pantalla, listas impresas o búsquedas de último momento, hay una herramienta simple: agregar el calendario completo del torneo al celular o a la computadora.

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con partidos en sedes de Norteamérica y un calendario mucho más extenso que en ediciones anteriores. Si quieres organizar un mes a puro fútbol, la tecnología puede ser tu mejor aliada. Algunos trucos.

Cómo sumar los partidos a Google Calendar

La forma más directa es usar un calendario digital del Mundial compatible con Google Calendar. Plataformas como FotMob ofrecen la opción de sincronizar el calendario de la Copa del Mundo con Google, Apple, Outlook o un archivo ICS.

El proceso suele ser así:

Entrar al calendario digital del Mundial 2026.

Elegir la opción Google Calendar .

. Aceptar la suscripción o importación.

Revisar que aparezca en la sección “Otros calendarios”.

Activar o desactivar notificaciones según preferencia.

Una vez agregado, los partidos aparecen con fecha y horario dentro del calendario del usuario. Algunos servicios también prometen actualizar automáticamente cambios de horario, resultados o cruces de fases eliminatorias, aunque eso depende de cada proveedor.

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También funciona con Apple Calendar y Outlook

Quienes no usan Google Calendar pueden optar por archivos ICS, un formato compatible con Apple Calendar, Outlook y otras aplicaciones. FotMob, CalendarLabs y otros sitios ofrecen suscripciones o descargas del fixture en ese formato.

La diferencia es importante: una suscripción a un calendario puede actualizarse si cambian los partidos o se definen cruces de eliminación directa; una descarga fija puede quedar desactualizada si el usuario no vuelve a importar una versión nueva.

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Qué tener en cuenta antes de agregarlo

No todos los calendarios disponibles en internet son oficiales. Por eso conviene revisar la fuente antes de autorizar una suscripción, evitar enlaces sospechosos y verificar que los horarios coincidan con el calendario publicado por FIFA.

También hay que considerar la zona horaria. El Mundial 2026 tendrá partidos en distintas ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que los horarios pueden variar según la ubicación del usuario. Google Calendar normalmente ajusta los eventos a la zona horaria configurada en la cuenta, pero conviene revisar algunos partidos clave para evitar errores.

Por qué conviene hacerlo ahora

El Mundial 2026 tendrá más partidos que cualquier edición anterior y muchos encuentros se jugarán en horarios distintos según la sede. Agregar el calendario completo permite recibir recordatorios, planificar reuniones, evitar superposiciones y seguir a una selección sin tener que buscar cada fecha manualmente.

La opción es especialmente útil para quienes viven en Estados Unidos, México o Canadá, donde el torneo se jugará en múltiples sedes y el interés por boletos, traslados y eventos alrededor de los partidos seguirá creciendo durante los próximos meses.

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