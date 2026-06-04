Roban “Comedian”, obra de Maurizio Cattelan; el plátano que vale $5 millones de dólares

Las autoridades del museo Pompidou-Metz, ubicado en el este de Francia, denunciaron el robo de un plátano que formaba parte de la obra “Comedian”, una de las creaciones más controvertidas del artista italiano Maurizio Cattelan.



El incidente fue detectado el pasado sábado por la tarde, cuando un guardia de seguridad advirtió durante una ronda de vigilancia que el plátano había desaparecido de la exhibición.

La pieza consiste en un plátano adherido a una pared con cinta adhesiva plateada, una propuesta artística que busca cuestionar las nociones tradicionales del arte contemporáneo.

Reportan desaparición del plátano de $5 millones de dólares

Tras confirmar la sustracción, el museo presentó una demanda penal contra quien resulte responsable. De acuerdo con un comunicado oficial, el personal actuó de inmediato para mantener abierta la muestra y colocó un nuevo plátano en sustitución del objeto robado.



La institución recordó que la fruta es reemplazada periódicamente como parte del propio concepto de la obra. Debido a su naturaleza perecedera, el plátano debe cambiarse cada tres días para evitar su descomposición.

No es la primera vez que “Comedian” protagoniza un episodio similar. En julio del año pasado, un visitante retiró la fruta de la pared y se la comió frente a otros asistentes. En aquella ocasión, el museo no emprendió acciones legales.



Maurizio Cattelan reaccionó entonces con sarcasmo al hecho y lamentó públicamente que el responsable no hubiera consumido también la cinta adhesiva utilizada en la instalación. Sin embargo, la respuesta institucional fue distinta tras el robo más reciente.

Exigen respeto a las instalaciones

Los responsables del Pompidou-Metz explicaron que la nueva denuncia se debe a que la identidad del autor permanece desconocida, lo que impide cualquier tipo de diálogo o reparación.



Asimismo, reiteraron la necesidad de respetar tanto las instalaciones del recinto como las obras exhibidas.

La historia de “Comedian” comenzó en 2019 durante la feria Art Basel de Miami Beach, donde la pieza fue presentada al público con un precio de 120 mil dólares.

Ese mismo año, el artista performático David Datuna generó gran atención mediática al ingerir el plátano expuesto, argumentando que tenía hambre.



Con el paso de los años, el valor de la obra aumentó significativamente en el mercado internacional del arte. En 2024, el empresario de criptomonedas Justin Sun adquirió una copia certificada por $5.2 millones de dólares y posteriormente consumió la fruta durante un evento celebrado en Hong Kong.

La trayectoria de Cattelan también incluye otras creaciones de alto impacto mediático. Entre ellas destaca “America”, un inodoro funcional elaborado con oro sólido de 18 quilates que el artista ofreció al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Casa Blanca.



Esa pieza también fue objeto de un robo durante una exposición realizada en Reino Unido en 2020.



Aunque un tribunal británico declaró culpables a dos hombres en marzo pasado, el sanitario nunca fue recuperado, ya que el metal precioso fue desmontado poco después de la sustracción.

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