Russell Crowe volverá a luchar contra el Imperio romano 26 años después de “Gladiator”

La película que le valió el pasaje a ser considerado una de las estrellas de Hollywood al veterano Russell Crowe, carrera que consolidó aún más con el pasar de los años, fue “Gladiator”, estrenada en el año 2000 y 26 años después, iniciará un nuevo rodaje donde nuevamente tendrá que luchar contra el imperio romano.

Luego de su excelente interpretación del general Máximo Décimo Meridio, Crowe fue galardonado con la estatuilla de Mejor Actor en la ceremonia de los Premios Oscar en 2001 y ahora, con 62 años, tiene un nuevo reto con un film de espadas y sandalías.

Russell Crowe volverá a luchar contra el Imperio romano

De acuerdo a la información suministrada por el portal Men’s Health, Russell será el protagonista de “The Last Druid”, una nueva cinta que será dirigida por William Eubank y donde nuevamente deberá batallar contra el imperio, aunque en esta oportunidad lo hará como un druida y no como un gladiador.

Esta cinta será rodada en España, aunque su ambiente está relacionado con las montañas de Caledonia (Escocia). Las ciudades donde se pretende grabar son las Islas Canarias y Barcelona, aunque la última localidad está ahora en “veremos” tras la peste de la gripe porcina.

Según el portal, el Departamento de Agricultura de Barcelona indicó que el equipo de producción no ha cumplido con las normas de seguridad que le fueron exigidas para que se llevase a cabo el rodaje; por ende, mandaron a detener el procedimiento hasta que el perímetro quede plenamente cubierto, a pocos días de comenzar las grabaciones de forma oficial.

Sinopsis

“The Last Druid” se trata de una producción prehistórica sobre una comunidad aislada en Caledonia (Escocia), que luego es descubierta por el emperador romano, quien se propone invadirla sin titubeos y apoderarse de la ciudad.

Eso obliga a esta comunidad a levantar sus armas para luchar por su territorio y su libertad, liderada por un pacífico anciano celta (Crowe) que no encuentra otra alternativa.

Russell Crowe es un hombre de películas antiguas

Probablemente, una de las decisiones en las que el director Eubank no tuvo dudas fue en la elección de Crowe como el protagonista de esta entrega, debido a que el veterano actor neozelandés ya está acostumbrado a realizar películas de la era antigua.

A lo largo de su carrera ha sido de todo: un corsario inglés en tiempos napoleónicos en “Master and Commander”, un policía despiadado en tiempos postnapoleónicos en “Les Misérables”. También fue Noé en la cinta cristiana, el general alemán Göring en “Núremberg” y la mencionada y exitosa primera entrega de “Gladiator“.

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