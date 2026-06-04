Shakira, feliz con la soltería, pero confiesa que no tiene vida social

A Shakira parece no alcanzarle el tiempo actualmente con sus múltiples ocupaciones. Aunque reconoce que la soltería puede abrir la puerta a nuevas experiencias y momentos de diversión, la artista colombiana asegura que su realidad actual está lejos de esa imagen.

La barranquillera protagoniza la más reciente edición de la revista People, publicación a la que concedió una entrevista exclusiva para hablar de su presente profesional y personal. En la conversación, la intérprete dejó ver que sus días están completamente absorbidos por el trabajo y las responsabilidades familiares.

“Ahora mismo, no tengo vida social”, afirmó sin rodeos. La cantante explicó que entiende perfectamente por qué muchas mujeres disfrutan esta etapa de independencia, aunque admitió que su situación es distinta.

“Sé que se pasa rico soltera, las mujeres solteras se divierten mucho. Sí, es verdad, pero no tanto para mí ahora mismo, porque soy una mujer muy ocupada”, comentó.

La agenda no le deja espacio libre

La razón detrás de esa falta de tiempo tiene nombre propio y no es más que una agenda repleta de proyectos de gran magnitud. Shakira atraviesa una etapa de intensa preparación que combina la producción de espectáculos, compromisos internacionales y nuevas metas dentro de su carrera.

“Hay mucho que hacer, me estoy preparando para mi segundo tour, mi segunda carrera en los Estados Unidos”, explicó a People, en referencia a la continuación de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

A esto se suma la planificación de sus próximas presentaciones en Europa. La cantante adelantó que trabaja en lo que definió como su “residencia europea”, un proyecto que contempla una ambiciosa serie de conciertos.

Como si eso fuera poco, la colombiana también tiene en el horizonte uno de los eventos más observados del planeta. Su participación en las actividades musicales vinculadas al Mundial 2026 representa otro desafío de enormes proporciones.

“Estoy preparando mi presentación en la Copa del Mundo, que intentaré no sufrir”, confesó entre risas, dejando ver que incluso una artista con su experiencia siente la presión de escenarios tan importantes.

La familia sigue siendo la prioridad

Más allá de los estadios y los ensayos, Shakira dejó claro que existe una responsabilidad que ocupa un lugar central en su vida: la crianza de sus hijos.

“Hay mucho que hacer. Y también mi vida cotidiana de los niños”, señaló, al describir cómo distribuye su tiempo entre el trabajo y las exigencias del hogar.

Pese al ritmo frenético que mantiene actualmente, la artista asegura que disfruta esta etapa: “Ahora mismo no tengo nada, creo que hay mucha diversión para mí en mi camino. Pero sí, estoy disfrutando de este momento en el que estoy disfrutando de mi carrera, viviéndola al máximo”, expresó.

La entrevista coincide además con el lanzamiento de “Dai Dai”, su nueva colaboración junto a Burna Boy. El tema fue elegido como canción oficial del Mundial 2026 y, según informó People, la cantante decidió destinar el 100% de las regalías al Fondo de Educación Global de Ciudadanos de la FIFA.

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