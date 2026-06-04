Trump anuncia su intención de nominar a Todd Blanche como fiscal general

El presidente Donald Trump anunció que nominará de manera oficial al actual fiscal general interino, Todd Blanche, para ocupar el cargo de forma permanente como fiscal general.

La información se dio a conocer tras la publicación de un video del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, donde aparece el mandatario en el Jardín de las Rosas declarando el miércoles que dará instrucciones para iniciar el proceso de nominación formal de Blanche este jueves.

Previo a la publicación de este video, dos fuentes que estuvieron presentes en la cena le aseguraron a ABC News que el líder republicano hará el anuncio.

Situación actual de Blanche y polémicas

Blanche asumió el cargo de manera interina tras la destitución de Pam Bondi, luego de desempeñarse como subprocurador general y abogado personal de Trump.

Asimismo, el proceso de designación ocurre en medio de la controversia por el “Fondo contra la Armamentización” del Departamento de Justicia, una partida de $1,800 millones de dólares. El martes, Blanche compareció ante el Congreso y afirmó que la institución “no iba a seguir adelante con el fondo”.

Durante las dos semanas previas, Blanche defendió el fondo de $1,776 millones de dólares y evitó descartar el pago de indemnizaciones a los acusados por el ataque al Capitolio del 6 de enero, incluidos los condenados por agredir a policías.

Contradicciones y presiones de los republicanos

Pese a la declaración de Blanche ante los legisladores, el mandatario mostró incertidumbre sobre el estatus del programa, que fue bloqueado temporalmente por un juez federal.

Antes de la cancelación, senadores republicanos condicionaron el avance de la agenda legislativa de la Casa Blanca a la resolución de este conflicto, quien manifestó preocupación por el impacto electoral del fondo en los comicios de mitad de mandato.

Durante su gestión interina, Blanche obtuvo la acusación formal contra el exdirector del FBI, James Comey, por una publicación sobre conchas marinas que el Departamento de Justicia calificó como amenaza presidencial. Respecto a los señalamientos sobre el uso del Departamento de Justicia para perseguir a opositores, Blanche ha descartado dichas afirmaciones.

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