Asesinan a James Handy, conocido actor de “Top Gun: Maverick” y “Jumanji”

James Handy, actor con una extensa carrera en cine y televisión y recordado por sus participaciones en “Jumanji” y “Top Gun: Maverick”, murió después de ser apuñalado en Los Ángeles. Las autoridades confirmaron además la detención de un sospechoso vinculado al caso.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes acudieron el miércoles por la mañana a una vivienda tras recibir una llamada al 911. Según las autoridades, la persona que contactó a emergencias dijo: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Handy, de 81 años, inconsciente en el jardín delantero de su residencia y con una herida de arma blanca en el pecho. El actor fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Ya hubo un arresto tras la tragedia

La investigación llevó a la detención de Michael Gledhill, de 44 años, identificado por la policía como el hijo de la novia de Handy. Según las autoridades, el hombre residía en la misma casa junto a su madre.

La policía informó que Gledhill declaró a los agentes que era la persona que estaban buscando. Posteriormente fue arrestado bajo sospecha de asesinato.

Los registros penitenciarios indican que la fianza fue fijada en $2 millones de dólares. Hasta el momento, no estaba claro si contaba con representación legal. Los documentos de la cárcel no reflejaban la asignación de un abogado y los mensajes enviados a la oficina del defensor público del condado no habían sido respondidos de inmediato.

Una carrera que se extendió por décadas

Nacido en Nueva York, James Handy construyó una trayectoria constante en la industria audiovisual. Aunque participó en numerosos proyectos, una de sus apariciones más recordadas fue la del exterminador en la película de 1995 “Jumanji”.

Años más tarde volvió a encontrarse con nuevas generaciones de espectadores gracias a su papel de Jimmy, el camarero, en “Top Gun: Maverick”, estrenada en 2022.

Su recorrido profesional también incluyó participaciones en populares producciones televisivas como “NCIS: Los Ángeles”, “The Closer” y “Cold Case”, títulos que consolidaron su presencia en la pantalla durante varias décadas.

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