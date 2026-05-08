Martin Short reapareció oficialmente tras la muerte de su hija

La luz volvió a enfocarse sobre Martin Short en un momento especialmente sensible para él. El comediante regresó a una alfombra roja después del fallecimiento de su hija Katherine Short, y lo hizo rodeado de quienes lo han acompañado en este duelo silencioso.

El protagonista de “Only Murders in the Building”, de 76 años, asistió en Los Ángeles al estreno de su nuevo proyecto para Netflix, el documental “Marty, Life Is Short”, presentado durante el festival “Netflix is a Joke”. El evento reunió a sus dos hijos, Oliver y Henry Short, quienes caminaron con él por la alfombra roja junto a sus esposas.

Un momento luminoso en medio del duelo

Las cámaras captaron a la familia unida y con sonrisas que, aunque discretas, transmitían alivio en medio de meses complicados. Short optó por un traje negro acompañado de corbata de cuadros, mientras que sus hijos eligieron tonos morado y azul marino para la ocasión. Entre los invitados que quisieron respaldarlo estuvieron Selena Gomez, Kate Hudson, Billy Crystal y Eugene Levy, parte del círculo artístico que acompaña al actor desde hace años.

El documental, dirigido por Lawrence Kasdan, llegará el 12 de mayo y toma una nueva dimensión emocional tras la pérdida de Katherine, quien falleció a los 42 años. Su deceso ocurrió a finales de febrero, según confirmó el representante del actor a, en un comunicado fechado el 24 de ese mes.

Los detalles confirmados por las autoridades

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de la muerte fue suicidio, de acuerdo con información publicada por el departamento. Un portavoz del Departamento de Policía local informó al mismo medio que los agentes acudieron a “una llamada por radio sobre un posible intento de suicidio” en Hollywood Hills el 23 de febrero, donde “encontraron a una mujer fallecida en el lugar”.

Katherine era trabajadora social clínica titulada, reconocida por su labor en la comunidad. Su muerte recordó un capítulo doloroso para el actor, cuya esposa, Nancy Dolman Short, falleció en 2010 tras enfrentar un cáncer de ovario. Los tres hijos de la pareja fueron adoptados, algo que siempre han destacado como parte esencial de su historia familiar.

Entre otras interpretaciones, el regreso público de Short muestra a un padre que se permite avanzar acompañado de los suyos. El estreno de “Marty, Life Is Short” es parte del impulso para seguir adelante con su vida personal y su vida profesional.

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