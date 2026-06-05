Cuánto gana una niñera en Nueva York: salario por hora y variantes

Las extensas jornadas laborales de los padres y madres, además de la creciente necesidad de atención personalizada para los niños, ha impulsado el trabajo de niñera como una de las opciones laborales más demandadas en Nueva York.

Según datos de 2026 en plataformas de empleo y reportes especializados, una niñera en la ciudad de Nueva York puede ganar entre $30 y $35 dólares por hora, aunque la cifra final depende de múltiples factores relacionados con la experiencia, la ubicación y las responsabilidades asumidas.

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El salario promedio de una niñera en Nueva York

Las estimaciones más recientes sitúan el salario promedio en aproximadamente $33.73 por hora. Sin embargo, esta cantidad puede variar considerablemente según las características de cada puesto.

Las niñeras que recién ingresan al mercado laboral o cuentan con poca experiencia suelen comenzar con tarifas cercanas a los $25.09 por hora. En el extremo opuesto, las profesionales con amplia trayectoria, referencias sólidas y formación especializada pueden alcanzar ingresos de hasta $45.33 por hora.

Si se toma como referencia una jornada semanal de entre 40 y 45 horas, los ingresos pueden ubicarse entre $1,200 y $1,500 por semana, convirtiendo esta ocupación en una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad laboral dentro del área de servicios familiares.

Diferencias salariales según la ubicación

La zona donde se presta el servicio también influye directamente en la remuneración.

En Long Island, por ejemplo, el salario promedio ronda los $33.67 por hora, una cifra muy similar a la registrada en la ciudad de Nueva York. En NYC, las tarifas suelen oscilar entre $33.33 y $33.73 por hora.

Por otro lado, cuando se analiza el promedio general del estado de Nueva York, el ingreso se reduce a aproximadamente $29.58 por hora, lo que refleja las diferencias en el costo de vida y la demanda de personal de cuidado infantil entre distintas regiones.

Factores que pueden aumentar el sueldo

No todas las niñeras reciben la misma remuneración. Existen varios elementos que pueden incrementar significativamente la tarifa por hora.

Uno de los más importantes es la cantidad de niños bajo cuidado. Las familias suelen ofrecer pagos adicionales cuando la profesional debe atender a dos o más menores simultáneamente, ya que las responsabilidades aumentan de manera considerable.

Otro factor relevante es la contratación a través de agencias especializadas. Estas organizaciones suelen conectar a las niñeras con familias que cuentan con presupuestos más elevados y buscan perfiles altamente calificados.

Y la formación académica también juega un papel importante. Estudios en educación infantil, pedagogía o desarrollo infantil pueden traducirse en mejores oportunidades salariales. Del mismo modo, contar con certificaciones en primeros auxilios pediátricos, reanimación cardiopulmonar (RCP) o atención de emergencias incrementa el valor profesional de la candidata.

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