Lotería de Nueva York: cuánto tiempo tienes para reclamar un premio y qué pasa si no lo haces

Ganar la lotería en Nueva York implica unos tiempos específicos para reclamar el premio, es decir, no es un proceso abierto para siempre. En caso de que se cumplan los plazos sin que aparezca la afortunada persona, automáticamente pierde el derecho a recibir el dinero y el boleto se vuelve ilegítimo.

En su sitio web oficial, la NY Lottery establece reglas claras sobre cuánto tiempo tienen los participantes para presentarse y reclamar sus ganancias.

Además, también define qué sucede con los miles o millones de dólares que quedan sin dueño cuando nadie se presenta a cobrarlos.

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¿Cuánto tiempo tienes para reclamar un premio?

La regla general es sencilla: los ganadores disponen de un año para reclamar sus premios. No obstante, el plazo exacto depende del tipo de juego en el que se haya obtenido la recompensa.

En el caso de los sorteos tradicionales, como Powerball, Mega Millions, Cash4Life, Lotto o Take 5, el período de un año comienza a contar desde la fecha oficial en la que se realizó el sorteo.

Por otro lado, los populares boletos raspaditos o Scratch-Off Games tienen una norma diferente. En estos casos, el plazo de un año empieza a correr desde la fecha en que el juego es declarado oficialmente cerrado por la lotería estatal.

Por esta razón, los expertos recomiendan revisar periódicamente los boletos guardados y consultar si algún juego de raspadito ya fue retirado del mercado.

Asimismo, recuerda algo importante: los premios de hasta $600 dólares suelen cobrarse directamente en establecimientos autorizados por la lotería, pero si superan los $600, el proceso requiere pasos adicionales como completar formularios y presentar documentación.

Qué ocurre con el dinero si el ganador no lo reclama

Muchas personas creen que los premios no reclamados permanecen acumulados para futuros sorteos o que regresan a las arcas de la lotería. Sin embargo, en Nueva York el destino de esos fondos está claramente establecido por ley.

Cuando vence el plazo de un año, el boleto pierde toda validez legal y el ganador ya no puede reclamar el dinero bajo ninguna circunstancia.

En este sentido, los recursos provenientes de premios no reclamados son transferidos al fondo educativo estatal administrado por la lotería. Posteriormente, ese dinero se distribuye entre los distritos escolares públicos de Nueva York para apoyar programas educativos y necesidades presupuestarias relacionadas con la enseñanza.

De esta forma, aunque el ganador pierda la oportunidad de cobrar, los fondos continúan utilizándose en beneficio de la comunidad.

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