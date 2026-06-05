Donald Trump apoya a dueños de MLB: “Si no hay tope salarial, no hay deporte”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se puso del lado de los propietarios de la MLB, que proponen un tope salarial estricto como parte del próximo convenio colectivo.

Este pronunciamiento de Trump, suma así su voz a una polémica negociación entre el sindicato de jugadores de la liga y los propietarios de equipos de MLB.

“Si no hay un tope salarial, no hay deporte. Porque no saben controlarse. Ya sabes, en el deporte no pueden controlarse”, declaró Trump el viernes cuando los periodistas le preguntaron por la propuesta a bordo del Air Force One. “Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo”.

I asked President Trump about MLB owners pushing for a salary cap.



Trump: “If you don’t have a salary cap, you don’t have a sport.”



“They had a chance to implement one a long time ago but they blew it.” pic.twitter.com/bvG8pzUA2g — Dan Zaksheske (@RealDanZak) June 5, 2026

Cambio radical en el modelo económico en MLB

La imposición de un límite salarial rígido supondría una transformación histórica en las finanzas del béisbol. En la actualidad, la MLB es la única de las grandes ligas deportivas en Estados Unidos que opera sin esta restricción.

Hasta ahora, el béisbol se ha manejado con un “impuesto de lujo” para penalizar a los equipos que gastan en exceso. Sustituir este sistema por un tope duro es el núcleo de lo que los expertos consideran la batalla laboral más difícil en décadas.

Este límite salarial fue el punto clave en la oferta inicial que los dueños presentaron a la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA). Como contraparte, el plan de los propietarios también exige que cada equipo mantenga un gasto mínimo o “piso salarial”.

Fiel a su postura histórica, el sindicato de jugadores se opone de manera vehemente a esta propuesta. Los peloteros argumentan que un tope limitaría artificialmente sus ingresos y coartaría la libertad del mercado de agentes libres.

¿Están de acuerdo con el Tope Salarial MLB? ? pic.twitter.com/jwiDzBJJBO — ? La Tribuna Deportiva ? (@eslatribuna) June 4, 2026

Si ambas partes no logran firmar un nuevo acuerdo antes del 1 de diciembre, fecha en que expira el pacto actual, el panorama lucirá sombrío. Según informó ESPN, es muy probable que los dueños decreten un cierre patronal (lockout), congelando todas las actividades.

La propuesta de un tope salarial estricto revive uno de los traumas más grandes en la historia del deporte estadounidense. La última vez que los propietarios intentaron forzar esta medida fue en la fatídica temporada de 1994.

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