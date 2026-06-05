El atacante del Barcelona Lamine Yamal es el MVP de LaLiga 2025-2026

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal fue galardonado de forma oficial como el mejor jugador (MVP) de LaLiga 2025-2026. A sus apenas 18 años, el canterano azulgrana se consagra en la élite del fútbol español tras firmar una temporada histórica en la que guio a su equipo a reeditar el título de campeones de España.

El impacto de Lamine Yamal en el esquema blaugrana quedó respaldado por estadísticas contundentes que lo situaron en la cima de la competición:

Máximo asistente del torneo: Repartió un total de 11 asistencias a lo largo del campeonato , consolidándose como el máximo pasador de LaLiga.

, consolidándose como el máximo pasador de LaLiga. Goleador: Perforó las redes rivales en 16 ocasiones.

Ganador del Trofeo Zarra: Sus 16 anotaciones le permitieron adjudicarse el trofeo al máximo goleador de nacionalidad española, un honor que comparte con su compañero Ferran Torres.

Esta distinción marca la primera vez en la carrera del joven futbolista que recibe el MVP de la temporada. Con este logro, Yamal sucede en el trono a su compañero de vestuario, el brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, quien se había quedado con el galardón en la campaña anterior.

El reconocimiento a Lamine Yamal se suma a una ronda de premios redonda para la entidad catalana, que sumó a Hansi Flick como el mejor entrenador de LaLiga por segundo año consecutivo y a Joan García con el premio a la mejor atajada del campeonato liguero.

Tras cerrar la campaña de clubes por todo lo alto, Lamine Yamal ya se encuentra bajo la disciplina de la selección española para afrontar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, programada del 11 de junio al 19 de julio.

No obstante, su presencia en el terreno de juego para el debut de la Roja se mantiene bajo la lupa de los servicios médicos de la federación. El atacante arrastra una serie de problemas físicos que ponen en duda su participación en los minutos iniciales de la cita mundialista.

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