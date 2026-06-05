Hallan adolescente latino muerto tras días desaparecido en playa en Queens, Nueva York; otro cuerpo por identificar

Brandon Figueroa, adolescente de 18 años, fue hallado muerto días después de que desapareciera al ser arrastrado por la corriente mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens (NYC), informó su familia.

Su cuerpo fue encontrado cuando la Policía de Nueva York acudía a una llamada al 911 para un rescate acuático cerca de Beach 222nd St. en el extremo de Breezy Point, alrededor de las 5:20 p.m. del sábado 30 de mayo, según informó Rockaway Times. Previamente otros restos humanos aún sin identificar habían sido hallados la mañana del viernes 29 sobre las rocas detrás del Beach Channel Educational Campus, en Beach 100th St. Se cree que esa víctima pudo haber estado en el agua durante un largo periodo de tiempo; la Oficina del Médico Forense Jefe (OCME) busca determinar la causa de la muerte e intentar iidentificar a la persona.

Figueroa acudió a Rockaway Beach el martes 19 de mayo junto con unos amigos para escapar del calor sofocante. «Mientras disfrutaba del agua, una gran ola y una fuerte corriente de resaca arrastraron a Brandon hacia el fondo; y, a pesar de los esfuerzos del NYPD, del FDNY y de otras agencias, su cuerpo no ha sido encontrado», escribió su madre, Jeanette Muñoz, en GoFundMe, días después, ya asumiendo que el joven había fallecido ahogado. «Esta tragedia inimaginable ha dejado a nuestra familia con el corazón destrozado y sin palabras».

Muñoz describió a su hijo como «un buen muchacho» que estaba a punto de graduarse el próximo mes en la escuela secundaria Urban Assembly Bronx Academy of Letters. Figueroa, quien residía en el barrio Soundview, tenía un futuro «lleno de promesas» y planeaba asistir a una escuela de oficios para formarse como electricista, añadió.

Otro nadador en su grupo recibió atención de los paramédicos la tarde de la tragedia, pero declinó ser trasladado a un hospital. Desde entonces se desplegaron helicópteros policiales y buzos para rastrear la costa. Los socorristas aún no estaban prestando servicio en esa playa hasta el fin de semana del Memorial Day (Día de los Caídos) que este año fue el 23 de mayo; desde entonces comenzaron a estar de guardia diariamente, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Conocidos de Figueroa, así como otras personas presentes, intentaron desesperadamente sujetarlo mientras él luchaba por mantenerse a flote. “Literalmente, intentaban tirar de él para traerlo de vuelta. Pero, debido a lo lejos que se encontraban dentro del agua, la corriente se los arrebató de las manos”, relató a Daily News Nemiah Dos Santos, uno de los testigos. “Y yo simplemente rompí a llorar desconsoladamente por el chico; es una cosa ver que algo así sucede, pero es muy distinto ser la persona que, al menos, intenta ayudar”, agregó.

Un helicóptero de NYPD, nadadores de rescate de FDNY, drones y unidades marinas rastrearon las turbulentas aguas en busca de Figueroa. Mientras, un grupo de jóvenes visiblemente angustiados observaba el trabajo de los primeros equipos de emergencia. “Eran, literalmente, sólo lágrimas; con el teléfono celular en la mano, lloraban e intentaban comunicar a la persona que los había llevado a la playa que no podrían llevar de regreso a casa a quien los acompañaba”, comentó Julian Eastmead, otro testigo presencial.

En un caso similar, desde abril de 2025 despareció en una playa en Long Island (NY) Petros Krommidas, joven deportista y activista comunitario de 29 años que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York. Sigue siendo una persona desaparecida, aunque es presumido muerto por ahogamiento, según las autoridades locales y sus asesores legales. Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.