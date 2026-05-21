Es latino el adolescente desaparecido en playa de Queens, Nueva York

El nadador que desapareció frente a las costas de Rockaway en Queens (NYC) ha sido identificado como Brandon Figueroa, un joven de 18 años oriundo de El Bronx.

Figueroa había acudido a Rockaway Beach el martes, junto con unos amigos, para escapar del calor sofocante. «Mientras disfrutaba del agua, una gran ola y una fuerte corriente de resaca arrastraron a Brandon hacia el fondo; y, a pesar de los esfuerzos del NYPD, del FDNY y de otras agencias, su cuerpo no ha sido encontrado», escribió su madre, Jeanette Muñoz, en GoFundMe, asumiendo que el joven falleció ahogado. «Esta tragedia inimaginable ha dejado a nuestra familia con el corazón destrozado y sin palabras».

Muñoz describió a su hijo como «un buen muchacho» que estaba a punto de graduarse el próximo mes en la escuela secundaria Urban Assembly Bronx Academy of Letters. Figueroa tenía un futuro «lleno de promesas» y planeaba asistir a una escuela de oficios para formarse como electricista, añadió.

Figueroa, quien residía en el barrio Soundview, fue reportado desaparecido cerca de la calle Beach 73rd alrededor de las 3:31 p.m. del martes, según informó la Policía de Nueva York. Otro nadador recibió atención de los paramédicos, pero declinó ser trasladado a un hospital.

Desde entonces se desplegaron helicópteros policiales y buzos para rastrear la costa; sin embargo, los buzos fueron retirados del agua al caer la noche, indicó Daily News. El miércoles por la mañana NYPD inició una búsqueda a lo largo de la orilla, mientras se esperaba que los buzos volvieran a entrar al agua.

Los socorristas no prestan servicio en esta playa hasta el fin de semana del Memorial Day (Día de los Caídos) que este año comienza el 23 de mayo, cuando comenzarán a estar de guardia diariamente, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Conocidos de Figueroa, así como otras personas presentes, intentaron desesperadamente sujetarlo mientras él luchaba por mantenerse a flote. “Literalmente, intentaban tirar de él para traerlo de vuelta. Pero, debido a lo lejos que se encontraban dentro del agua, la corriente se los arrebató de las manos”, relató Nemiah Dos Santos, uno de los testigos. “Y yo simplemente rompí a llorar desconsoladamente por el chico; es una cosa ver que algo así sucede, pero es muy distinto ser la persona que, al menos, intenta ayudar”, agregó.

Un helicóptero de NYPD, nadadores de rescate de FDNY, drones y unidades marinas han rastreado las turbulentas aguas en busca de Figueroa. Mientras, un grupo de jóvenes visiblemente angustiados observaba el trabajo de los primeros equipos de emergencia el martes. “Eran, literalmente, sólo lágrimas; con el teléfono celular en la mano, lloraban e intentaban comunicar a la persona que los había llevado a la playa que no podrían llevar de regreso a casa a quien los acompañaba”, comentó Julian Eastmead, otro testigo presencial.

En un caso similar, desde abril de 2025 despareció en una playa en Long Island (NY) Petros Krommidas, joven deportista y activista comunitario de 29 años que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York. Sigue siendo una persona desaparecida, aunque es presumido muerto por ahogamiento, según las autoridades locales y sus asesores legales. Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.